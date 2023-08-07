مرتضى منصور لمجلس الزمالك: "اوعوا حد يستقيل"

أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقولكم اوعى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!.

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

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وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.

اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

وكان مرتضى منصور دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مساء أمس السبت في منزله.

وكان من المفترض أن يتم إعلان القرارات في الساعات الأخيرة من أمس السبت عبر قناة الزمالك، إلا أن مرتضى منصور قرر تأجيل الإعلان عن القرارات حتى اليوم الأحد.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" بعد قليل نذيع مادار في الجلسة الودية لمجلس ادارة الزمالك في مكتب المستشار مرتضي منصور".

الاجتماع تضمن قرارات مهمة

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن الاجتماع انتهى في تمام الساعة 11 تقريبا وتضمن قرارات مهمة.

وكان مرتضى منصور، أعلن رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى أن النادي الذي أحبه ينهار، ولذلك قررت الرحيل”.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: “من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس”.

وأضاف موجهًا رسالته لـممدوح عباس: "أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".