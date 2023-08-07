الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: نجم الزمالك اتفق مع أمير على التجديد

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

أكد مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على اتفاق نجله أمير مرتضى على تجديد عقد أحد نجوم الفريق.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة يوتيوب: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًا.

وأضاف: الناس اللي بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

Advertisements

وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللى في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة أتشمبونج.

أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقولكم اوعى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!.

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.

 اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

وكان مرتضى منصور دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مساء أمس السبت في منزله. 

وكان من المفترض أن يتم إعلان القرارات في الساعات الأخيرة من أمس السبت عبر قناة الزمالك، إلا أن مرتضى منصور قرر تأجيل الإعلان عن القرارات حتى اليوم الأحد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

احمد فتوح أمير مرتضى د مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك

مواد متعلقة

مرتضى منصور لمجلس الزمالك: "اوعوا حد يستقيل"

أعضاء نادي الزمالك ينظمون وقفة احتجاجية الجمعة المقبل، اعرف التفاصيل

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

الأكثر قراءة

أول تعليق من مرتضى منصور على رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أعضاء نادي الزمالك ينظمون وقفة احتجاجية الجمعة المقبل، اعرف التفاصيل

مرتضى منصور: نجم الزمالك اتفق مع أمير على التجديد

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح

وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة

Advertisements

منوعات

المزيد

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

السعودية تمنح التأشيرة السياحية إلكترونيًا لمواطني 8 دول

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية