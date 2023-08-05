السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الأسماك اليوم السبت 5-8-2023 في الدقهلية

اسعار الاسماك اليوم،
اسعار الاسماك اليوم، فيتو

تواصل أسعار الأسماك اليوم السبت، بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية، استقرار أسعارها، وتحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 90 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 65 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 70 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 60 إلى 125 جنيها.

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 120 إلى 210 جنيهات.

Advertisements

سعر كيلو الجمبري الوسط من 155 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

سعر كيلو فيليه البلطي من 50 إلى 95 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها

أسعار الأسماك بالدقهلية

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا.

سمك البلطي من 50 إلى 110 جنيهات.

فيليه أسماك البلطي من 45 إلى 125 جنيها.

وسعر الكابوريا بين 50 إلى 170 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

طريقة عمل الكيكة، بأكثر من وصفة للتجديد في الطعم

أسعار الجبس اليوم 5 - 8 - 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك بالدقهلية أسعار السلع الغذائية اسعار الاسماك اليوم أسعار الأسماك اسعار الجمبرى سعر سمك المكرونة محافظة الدقهلية كيلو سمك البلطي

مواد متعلقة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 5-8-2023 في الأسواق

أخبار مصر: بدء تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات، سيارة هدية من مدرس لطالب بالثانوية، توقعات صادمة عن الأسعار بعد رفع الفائدة

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 5 - 8 - 2023

بعد قرار رفع الفائدة، توقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات الخسائر وانسحاب المستثمرين من السوق

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

متحدث الأوقاف: جاري حصر تلفيات الحريق ولا توجد أي خسائر بشرية

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية