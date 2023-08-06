أسعار الأسماك اليوم، سمك مكرونة يسجل 95 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 6- 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة اليوم الأحد من 57 إلى 61 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو بوري وسط بسعر 58 إلى 70 جنيهًا، بوري ممتاز من 80 إلى 100 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 310 جنيهات، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، من 60 إلى 100 جنيه، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت كابوريا في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد من 40 إلى 220 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 280 جنيهًا، قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، وقار من سعر 75 إلى 125 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأحد، سجل كاليماري من 180 إلى 280 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 40 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 40 إلى 64 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.