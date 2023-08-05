السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو نعومي تسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 5 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تراوح سعرعنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا،  بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا،  بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر التفاح المصري من 14 إلى 24 جنيهًا، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا،  جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا،  دوم من 20 إلى 40 جنيهًا،  نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا،  كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا،  بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت

سجل سعر مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا،  مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو سناورة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا،  مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.

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بسعر 101 ألف جنيه للثمرة الواحدة، تعرف على أغلى 7 أنواع مانجو في العالم

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 5-8-2023 في الدقهلية

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