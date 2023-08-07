رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب الواتساب قبل سفره لسويسرا

الأهلي، أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حرص على إرسال بعض الرسائل الخاصة إلى لاعبي الفريق الأول عقب انتهاء الموسم ومنح الفريق راحة سلبية، وقبل سفره إلى مسقط رأسه في سويسرا.



وقال الحديدي في برنامج “بوكس تو بوكس”: "أرسل كولر عبر الجروب الخاص باللاعبين بعض النصائح خلال فترة الراحة حيث طالبهم بضرورة الاستمتاع بالإجازة والابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة كرة القدم لكسر حدة الملل".

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وأضاف: "طالب المدير الفني من اللاعبين الاستمتاع أيضا بالألقاب الخمسة التي حصلوا عليها خلال الموسم المنقضي بجانب تهنئة اللاعبين على الأداء والمستوى الجيد طول البطولات المختلفة".

وأتم: "كولر ركز في نصائحه للاعبين أنه ينتظرهم موسم طويل للغاية، وسيشاركون في 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخبات، وبالتالي فيجب الحصول على الراحة الكافية لمواجهة الإرهاق المتوقع في العام المقبل".

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى، غادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة، لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1، والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

خالد بيبو يتسلم تقرير الأجانب

على جانب آخر، حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو مع الجهاز الإداري الوقوف علي مواعيد انتظام اللاعبين الاجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.