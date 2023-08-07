الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب الواتساب قبل سفره لسويسرا

كولر، فيتو
كولر، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حرص على إرسال بعض الرسائل الخاصة إلى لاعبي الفريق الأول عقب انتهاء الموسم ومنح الفريق راحة سلبية، وقبل سفره إلى مسقط رأسه في سويسرا.


وقال الحديدي في برنامج “بوكس تو بوكس”: "أرسل كولر عبر الجروب الخاص باللاعبين بعض النصائح خلال فترة الراحة حيث طالبهم بضرورة الاستمتاع بالإجازة والابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة كرة القدم لكسر حدة الملل".

Advertisements

وأضاف: "طالب المدير الفني من اللاعبين الاستمتاع أيضا بالألقاب الخمسة التي حصلوا عليها خلال الموسم المنقضي بجانب تهنئة اللاعبين على الأداء والمستوى الجيد طول البطولات المختلفة".

وأتم: "كولر ركز في نصائحه للاعبين أنه ينتظرهم موسم طويل للغاية، وسيشاركون في 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخبات، وبالتالي فيجب الحصول على الراحة الكافية لمواجهة الإرهاق المتوقع في العام المقبل".

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى، غادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة، لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1، والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

خالد بيبو يتسلم تقرير الأجانب 

على جانب آخر، حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو مع الجهاز الإداري الوقوف علي مواعيد انتظام اللاعبين الاجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول. 

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

كولر يدرس الانضمام إلى معسكر الأهلي مباشرة في النمسا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر سويسرا خالد بيبو ممارسة كرة القدم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

مواد متعلقة

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

كولر يدرس الانضمام إلى معسكر الأهلي مباشرة في النمسا

الأهلي، كولر يرفض رحيل محمد شريف عن القلعة الحمراء

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، عرض سعودي ضخم لـ محمد صلاح، عطل بـ "تيك توك"، مرتضى يعلق على رحيل عبد الحفيظ

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

أسعار الفاكهة اليوم، الأناناس يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازة مخدرات بملايين الجنيهات في الإسكندرية والشرقية

طريقة عمل الكشري في البيت ألذ من الجاهز وأوفر

اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أحداث 7 أغسطس، مذبحة سميل، ميلاد محمد بديع ورحيل دلال عبد العزيز وحسن الأسمر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج العذراء والأسد والسرطان

السبب الحقيقي لاختفاء أقدم حفرة على سطح الأرض

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية