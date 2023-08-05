رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

نشر خالد الجوادي المترجم الخاص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك رسالة بعد الأحداث التي تتداول على السوشيال ميديا الأهلاوية في الساعات القليلة الماضية.

رسالة خالد الجوادي مترجم كولر

ونشر قائلًا: “من أفضل ما قاله كولر أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد".

وواصل الجوادي: كنت ناوي بموسم تاريخي أسطوري وناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي لأجدني مضطر أن أصرخ، لو سمحتم بطلوا إشاعات وجري وراء أخبار كلها كذب، كل ٥ دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي بطلوا إشاعات أوقفوا النكد "

وجاء ذلك بعد ما ظهرت أقاويل عن رحيل أحد أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وحقق النادي الأهلي في الموسم الحالي 5 ألقاب آخرها لقب الدوري وما زالت تتبقى أمام المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب آخر وهو كأس مصر حيث يتواجد الفريق في نصف النهائي وينتظره مواجهة أمام نادي إنبي.

إحصائيات لاعبي وسط الأهلي

محمد مجدي أفشة أحرز 3 أهداف وصنع 6 ليساهم بـ 9 أهداف خلال الموسم.

عمرو السولية أحرز 4 أهداف وصنع 3 ليساهم بـ 7 أهداف رغم قلة مشاركاته طوال الموسم.

حمدي فتحي أحرز هدفا وحيدا وصنع 3 ليساهم بـ 4 أهداف ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.

أليو ديانج أحرز المالي هدفين وصنع مثلهم في بطولة الدوري ولم يساهم في أي بطولة أخرى.

مروان عطية لم يحرز أي هدف رفقة المارد الأحمر خلال الموسم ولم يصنع.

أحمد القندوسي أحرز هدفا وصنع اثنين ليساهم بثلاث أهداف رفقة المارد الأحمر.

محمد فخري لم يساهم بأي أهداف خلال الموسم رفقة المارد الأحمر.

أحمد نبيل كوكا صنع هدفًا وحيدًا خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي خلال الموسم.

لمتابعة إحصائيات هجوم الأهلي خلال الموسم الحالي

كولر يطير إلى سويسرا

ومن ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

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ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.