الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

أعضاء اللجنة العلمية
أعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والتي تزور المحافظة لدعم جهود تنفيذ  "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية" على أرض المحافظة ولقاء القائمين على عمل المبادرة

واستعرض المحافظ الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، مُشيدًا بالإقبال الذي تحظى به. كما بحث مع أعضاء اللجنة ما يتطلبه عمل المبادرة من إمكانات مادية وبشرية لدعم أعمالها والتوسع فيها؛ مُوجهًا بتذليل العقبات وتيسير عمل القائمين عليها، وتكثيف حملات التوعية بالمبادرة؛ للوصول لكافّة السيدات المستهدفات بالحملة حرصًا على سلامتهن وصحتهن.

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تأتي الزيارة في إطار أعمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون صحة)، وحرصًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية
تهدف مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة ٢٧٨ مليون جنيه.

تنفذ المبادرة على ثلاث مراحل بالجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

تضم المرحلة الأولي للمبادرة محافظات (الإسكندرية – بورسعيد – البحيرة – الفيوم – وأسيوط – القليوبية – مطروح - جنوب سيناء – دمياط).

تضم المرحلة الثانية محافظات (شمال سيناء - البحر الأحمر - القاهرة - الإسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - المنوفية - بنى سويف - سوهاج - الأقصر – أسوان).

تضم المرحلة الثالثة محافظات (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا - قنـــا).

كما سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

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المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة محافظة الوادى الجديد دعم صحة المرأة بالوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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