الأحد 06 أغسطس 2023
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نقص شرائط تحليل المخدرات بمعامل صحة الإسكندرية تهدد مستقبل المقبلين علي العمل (صور)

المعامل المركزية
المعامل المركزية بالاسكندرية، فيتو

 

أزمة تواجه عددا كبيرا من المقبلين علي العمل والخاضعين للكشف الطبي أو الذين سيشتركون في التأمين الصحي، بسبب عدم تواجد شرائط تحليل المخدرات، وهو الأمر الذي بات يهدد مستقبل عدد كبير في بدء أعمالهم خاصة السائقين الذين يشترط عند عملهم تحليل المخدرات. 

وجاءت اللافتة التي وضعتها المعامل المركزية لوزارة الصحة بالإسكندرية لتصدم عشرات المتعاملين معها، حيث جري وضع لافتة “برجاء العلم بأنه نظرا لعدم وجود شرائط التحاليل قد تم إيقاف المؤقت لحين توفيره” وهو الأمر الذي أدي إلي نشوب مناوشات كلامية مع طالبي خدمة تحاليل المخدرات يوميا ومع تأخر توفير تلك الشرائط. 

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قال محمد أحمد، سائق: إنه للأسبوع الثاني علي التوالي يتردد علي المعامل المركزية لوزارة الصحة بالإسكندرية لإنهاء استمارة ١١١ فحص طبي للتعيين بإحدي الشركات ولكن دون جدوي فلا يوجد شرائط تحليل المخدرات والشركة تطالبني بسرعة إنهاء الكشف للتعيين وإلا ستوقف تعييني والمسئولين في المعامل كان ردهم “ واحنا حنعملك اية، روك اشتكي الدولة هي اللي مش موفره” مطالبا وزير الصحه بالتدخل لحل تلك الأزمة خاصة أن هناك المئات ينتظروا للحصول علي تلك الخدمه لبدء اعمالهم. 

وأوضح محمد حلاوة، نائب رئيس نقابة العاملين بالنقل البري بالإسكندرية، أنه بالفعل تلقي شكاوي بوجود أزمة في المعامل المركزية لوزارة الصحة لعدم توافر شرائط التحاليل الخاصة بالمخدرات وأدي هذا إلي توقف عمل عدد كبير من السائقين خاصة وأن هذا بات تحليل أساسي للسائق لبدء العمل وغيرهم من المقبلين علي العمل والذين يقومون بتوقيع الكشف الطبي باستمارة ١١١ للتعيين بالشركات المختلفة، لافتا أنه جري إرسال شكاوي فردية لمجلس الوزراء بهذه المشكلة وسيجري مخاطبة النقابة الفرعية والعامة للتصعيد في حال استمرار الأزمة وتهديد أرزاق حياة المئات من السائقين بالتوقف.

من جانبنا حاولنا التواصل مع مسئولي وزارة الصحة بالإسكندرية للرد علي تلك الأزمة ومتي سيتم حلها لكنهم فضلوا عدم الإجابة. 

 

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