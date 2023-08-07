الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

سيد معوض: أصبحنا نهتم بأمور "تافهة" بعيدا عن كرة القدم

سيد معوض، فيتو
سيد معوض، فيتو

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن موضوع تبديل التشيرتات أمر جيد بين اللاعبين بعد نهاية المباريات، لكن المرحلة الحالية وصلنا فيها للاهتمام بأمور (تافهة) بعيدة عن كرة القدم، في مقابل ترك الأمور الهامة والتي ليس لها علاقة بالكرة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك استفاد فنيا في البطولة العربية ولم يخسر بنتائج كبيرة، والفرق السعودية استعانت بلاعبين مميزين والنصر يضم نجوما عالمية، لكن لم يظهروا بالمستوى الكبير، وأداء الزمالك كان جيدا، ولو قام أوسوريو بإغلاق المساحات في بعض الأوقات والتركيز في التغييرات لكانت النتائج أفضل".

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وأضاف: "أوسوريو مدرب جيد لكنه يريد تنفيذ أفكاره بأي أدوات متاحة لديه، ولكنه قام بعمل بعض التغييرات التي أثرت على النتائج، ولم يتعامل جيدا مع النصر السعودي الذي يجيد اللعب بالكرات العرضية".

وتابع: "الزمالك قدم مستوى جيد، لكنه لم يصل لدرجة مطمئنة، التقييم لن يكون على مباراة واحدة أو مباراتين".

سامسون إكينولا وبرونو سافيو

وحول سر عدم تألق سامسون إكينولا مع الزمالك وبرونو سافيو مع الأهلي، قال معوض: "قوة الدوري تؤثر في اختيار الصفقات وكذلك مدى تأقلم أي لاعب في مصر، سامسون لم يكن أفضل من المصريين، وسافيو قادم من مستوى تنافسي أقل من مصر، والأهلي يخوض مواجهات قوية وصعبة، وبرونو ينجح في فنزويلا أمر طبيعي، ولا يوجد أي لاعب قادر على النجاح في أفريقيا".

وأكمل: "هناك مستويات في أمريكا اللاتينية أقل من مستوى الأهلي والزمالك، يجب اختيار الصفقات بعناية وأن يتم تقييم أي لاعب بناء على موسم كامل، وليس من الطبيعي أن يتم ضم أي لاعب بناء على لقطات فيديو فقط، وما يفعله الأهلي حاليا بمتابعة أي لاعب في الوقت الحالي على مدار موسم كامل أمر جيد، خصوصا في ظل المبالغ المالية الكبيرة التي يتم تسديدها في مقابل شراء لاعبين جدد".

وحول ميركاتو الأهلي والزمالك وبيراميدز، علق قائلا: "لابد من تدعيم الفرق بشكل جيد، وكل نادٍ يطمح للمنافسة بقوة والأهلي وبيراميدز ضموا لاعبين جيدين، بينما الزمالك ما زال يعاني وهو لديه أزمات بالنسبة للعناصر الأساسية أيضا ولذلك الفريق في حاجة لضم الكثير من الصفقات للعودة للمنافسة، والزمالك سوف ينافس فقط باسمه لكن من الصعب ان يتوج بأي لقب حال استمر الوضع على ما هو عليه حاليا".

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