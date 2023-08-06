نائب محافظ الأقصر يشهد الندوة التوعوية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حضور فعاليات الندوة التوعوية واللقاء التثقيفي للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



وأوضح الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال فعاليات الندوة، أن الهيئة أنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة، مشيرا إلى أنها تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شأنها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الندوة تستهدف تحقيق التواصل مع المجتمع وبناء جسور من الثقة والشفافية مع المواطنين وكسب ثقتهم.

ومن جانبه أكد أحمد خيري نائب محافظ الأقصر، أن الدولة المصرية لديها العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك الشأن للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها أحد أهم ركائز الطاقة المستقبلية وأحد أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث يتم استخدامها في التطبيقات الطبية والزراعية والاستخدامات الصناعية والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الاكتشافات الأثرية وترميم الآثار وهو قطاع مهم بالنسبة لمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أهمية تعريف قطاعات المجتمع المختلفة بما تحققه الدولة المصرية في ذلك الشأن.

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وعلى هامش فعاليات الندوة قام نائب محافظ الأقصر، بتفقد مشروع المكتبة المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمات الثقافية والمكتبية حيث تحتوي على كتب متنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتستهدف إيصال الخدمة المكتبية إلى المناطق النائية.



حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الادارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير إدارة الوعظ بالأقصر ممثلين عن فضيلة الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفريق التواصل بالهيئة المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة، والدكتورة صابرين عبدالجليل مقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

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