الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيب وأنا أسيب حلقة 6، استمرار المناوشات بين أحمد السعدني وهنا الزاهد

سيب وأنا أسيب، فيتو
سيب وأنا أسيب، فيتو

سيب وأنا أسيب حلقة 6، شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

 

حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجآة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

 

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

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وصلة رقص لأحمد السعدني

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل سيب وأنا أسيب تقديم أحمد السعدني لوصلة رقص على أنغام أغنية ألف ليلة وليلة للفنان أم كلثوم.

 

وقدم السعدني وصلة الرقص أثناء تواجده في الحجز بعد مشادة واتهامات متبادلة مع خطيبته وزوجته بيلا الجندي.

سيب وأنا أسيب حلقة 5

شهدت سيب وانا اسيب حلقة ٥ استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم حيث يقرر إبراهيم إزالة كل الأبواب حتى يمنع بيلا من أن الاختباء.

 

وخلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ يكتشف كارلوس أن هناك شائعات تفيد بانفصاله عن بيلا الجندي خطيبته، ويحاول التواصل مع بيلا ولكن إبراهيم يمنعها ويقرر أن يأخذ الهاتف ويغلقه، فتذهب بيلا إلى البنك وتنوي شراء خط جديد ولكن تكتشف خلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ أن هناك حساب بنكي مشترك بينها وبين زوجها إبراهيم به مليون جنيه فتقرر سرقة الأموال على سبيل مواصلة مضايقته، وعلى جانب آخر يتمكن عوض في سيب وانا اسيب حلقة ٥ من التخلص من فخ عزة وكشفها لأمر تواجده في “الكباريه”.

مسلسل سيب وانا اسيب، وصلة رقص لأحمد السعدني على أنغام ألف ليلة وليلة

تفاصيل ظهور انتصار في الحلقة الخامسة من مسلسل سيب وأنا أسيب

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تفاصيل ظهور انتصار في الحلقة الخامسة من مسلسل سيب وأنا أسيب

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