سيب وانا أسيب حلقة ٥، هنا الزاهد تسرق أموال أحمد السعدني

سيب وانا اسيب حلقة ٥، شهد مسلسل سيب وانا اسيب حلقة ٥ استمرار المناوشات بين بيلا وابراهيم حيث يقرر ابراهيم إزالة كل الأبواب حتى يمنع بيلا من أن الاختباء.

وخلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ يكتشف كارلوس أن هناك شائعات تفيد بانفصاله عن بيلا الجندي خطيبته، ويحاول التواصل مع بيلا ولكن إبراهيم يمنعها ويقرر أن يأخد الهاتف ويغلقه، فتذهب بيلا إلى البنك وتنوي شراء خط جديد ولكن تكتشف خلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ أن هناك حساب بنكي مشترك بينها وبين زوجها إبراهيم به مليون جنيه فتقرر سرقة الأموال على سبيل مواصلة مضايقته، وعلى جانب آخر يتمكن عوض في سيب وانا اسيب حلقة ٥ من التخلص من فخ عزة وكشفها لأمر تواجده في “الكباريه”.

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ظهور انتصار في المسلسل

ظهرت الفنانة انتصار في مسلسل سيب وأنا أسيب كضيفة شرف وذلك في مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٥.

وظهرت انتصار كموظفة في أحد البنوك التي تلجأ إليها بيلا (هنا الزاهد) لفتح حساب خاص بها وتجد انتصار والتي تعرب عن عشقها لها، وتكشف لها أن هناك حسابا بنكيا مشتركا بينها وبين زوجها إبراهيم فتقرر أن تساعدها على أخذ أموال إبراهيم مقابل التصوير معها ووضع الصور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعرف على قصة مسلسل سيب وأنا أسيب

وتدور قصة مسلسل سيب وأنا أسيب حول شخصية نبيلة أو بيلا، وهي مصممة أزياء وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وفائزة بالمركز الأول في إحدى مسابقات تصميم الأزياء، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة من لبنان إلى مسقط رأسها الإسكندرية، لتخبر أهلها بأمر خطبتها لممثل لبناني شهير، فتكتشف أنها على ذمة رجل مصري يمتلك ورشة إصلاح سيارات (أحمد السعدني)، والذي تزوجها بموجب توكيل من والدها، فتحاول الطلاق منه بشتى الطرق، وفي الوقت ذاته تحاول إخفاء هذه الحقائق عن خطيبها اللبناني.

وفي قصة مسلسل "سيب وأنا أسيب"، لم يجد إبراهيم على مدار 5 سنوات إجابة لهروب زوجته ليلة زفافهما، فتأتي له الفرصة عند رجوعها لترتيب لقاء خطيبها مع أهلها.