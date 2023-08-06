إقبال طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب التنسيق بجامعة المنصورة (فيديو وصور)

شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد، إقبالا من طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى ثانى أيام المرحلة الأولى للتنسيق.

اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو



وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أنه تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، وتخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها، واستخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وتم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا للازدحام والتكدس، وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

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إقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو



وأشار الدكتور محمد عطية البيومى إلى أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وتجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى:



مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، 3 معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة.

اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو



وقد انطلقت أمس السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث تستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو



وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة والمشرف على مكتب التنسيق ان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.



وأوضح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.