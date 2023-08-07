أخبار الميركاتو الصيفي في الزمالك.. نادي سعودي يسعى لضم سيد نيمار.. عروض الاحتراف تنهال على زيزو.. والتجديد لفتوح على رأس الأولويات

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من الملفات المهمة التي يجب أن تحسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2023 / 2024.

وكان نادي الزمالك يعتزم التعاقد مع العديد من الصفقات القوية في الصيف الجاري وحدد أسماء الراحلين إلا أن الأزمة المالية وقفت حائلا أمام الأبيض.

أسماء الراحلين تقلصت بسبب عدم وجود صفقات جديدة بسبب أزمة وقف القيد التي يسعى الأبيض لحلها خلال الأيام المقبلة.

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ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

وفي السطور الاتية نعرض اخر تطورات العروض المقدمة للاعبين وأسماء الراحلين وموقف زيزو من الاحتراف وتطورات تجديد عقد أحمد فتوح.

عرض من الدوري السعودي لسيد نيمار

تلقى نادي الزمالك عرضًا من ناد سعودي لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التألق في البطولة العربية.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

ووفقا لما أكده مصدر في نادي الزمالك فإن سيد عبدالله “ نيمار” تلقى عرضا من نادي الخليج الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وتابع المصدر أن عرض الخليج هو استعارة نيمار من الزمالك لمدة موسم واحد وذلك بعد التألق اللافت في البطولة العربية وتسجيله هدفين في مرمى الاتحاد المنستيري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي العرض على أن تحسم موقفها خلال أيام خاصة أن الفريق يعاني من وقف القيد.

حسم احتراف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب الفريق الأول، أحمد سيد زيزو، بعد تلقيه العديد من العروض للاحتراف الأوروبي والخليجي.

وكان مصدر مقرب من زيزو أكد لـ فيتو في وقت سابق أن اللاعب تلقى عرضا رسميا من بيشكتاش التركي، وإيفرتون الإنجليزي.

كما تلقى زيزو العديد من العروض من السعودية والإمارات وذلك بعد تألقه في البطولة العربية.

وقال المصدر إن زيزو طلب من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي الجاري لعدم الخروج بموسم صفري مرة أخرى أو الموافقة على عروض احترافه.

وتابع المصدر: زيزو أبلغ الإدارة أن في حالة عدم حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر، سيضطر لمناقشة العروض المقدمة للاعب مع إدارة النادي والرحيل في الميركاتو الصيفي لأحد الأندية الأوروبية.

وكان من المفترض أن تجمع زيزو جلسة مع إدارة الزمالك فور العودة من السعودية لحسم استمراره مع الفريق أو الاحتراف الخارجي ولكن الإدارة لم تعرض على زيزو العروض المقدمة من الأندية.

ويمتد عقد زيزو مع الزمالك حتى نهاية عام 2025، وتسعى إدارة الزمالك لاستمرار اللاعب لأطول فترة ممكنة داخل جدران ميت عقبة.

احمد سيد زيزو، فيتو

تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس للبيع في الميركاتو الصيفي الجاري إلا في حالة واحدة.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم القادم أي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك تريد تجديد عقد أحمد فتوح لأطول فترة ممكنة كونه أحد أبرز المواهب المصرية ويقدم أداء فنيا مرتفعا مع الزمالك بخلاف كونه عنصر أساسي في تشكيل أوسوريو مدرب الزمالك وروي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وتابع المصدر حديثه: “إدارة الزمالك عقدت جلسة مع أحمد فتوح ولكن لم تصل لاتفاق لتجديد التعاقد في ظل طلبات أحمد فتوح المادية المرتفعة”.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك ستعقد أكثر من جلسة مع فتوح أملًا في تجديد التعاقد ولكن إذا لم يتم الاتفاق من الوارد أن يتم بيعه في الصيف الجاري كي لا يرحل بشكل مجاني نهاية العام القادم.

وكان الزمالك باع إمام عاشور قبل نهاية عقده بـ6 أشهر لميتلاند الدنماركي بقيمة 3 ملايين دولار وذلك لعدم رحيله بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة منتظرة بين مسئولي نادي الزمالك مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر :" الجلسة المرتقبة بين فتوح والإدارة ستكون من أجل تجديد التعاقد لأطول فترة ممكنة والإدارة جهزت عرضا ماديا كبيرا لأحمد فتوح، لتجديد التعاقد كونه أفضل اللاعبين في الزمالك ومنتخب مصر، خاصة أنه رفض العروض السابقة التي قدمتها الإدارة ".

وكان أحمد فتوح طلب من إدارة الزمالك 40 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد التعاقد.

أحمد فتوح، فيتو

البطولة العربية تحسم مصير ثنائي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البطولة العربية كتبت شهادة ميلاد لعمر جابر وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر إن مسئولو الزمالك قبل البطولة العربية استقروا على رحيل الثنائي في الميركاتو الصيفي الجاري وتعوضيهما بصفقات قوية.

وأضاف المصدر: بعد تألق الثنائي في البطولة العربية هناك اتجاه قوي لاستمرارهما مع الفريق في الموسم المقبل.

وأتم المصدر حديثه: بالإضافة للمستوى الجيد الذي ظهر عليه عمرو السيسي وعمر جابر في البطولة العربية، فإنه من المتوقع استمرارهما أيضا بسبب أن الزمالك لا يمتلك المال الكافي للتعاقد مع صفقات عديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، وأن النادي حاليا يحاول دفع غرامة سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج.

عمر جابر، فيتو