الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

قرر مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، تأجيل إعلان القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه أمس. 

وكان مرتضى منصور دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مساء أمس السبت في منزله. 

وكان من المفترض أن يتم إعلان القرارات في الساعات الأخيرة من أمس السبت عبر قناة الزمالك، إلا أن مرتضى منصور قرر تأجيل الإعلان عن القرارات حتى اليوم الأحد. 

الاجتماع تضمن قرارات مهمة

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن الاجتماع انتهى في تمام الساعة 11 تقريبا وتضمن قرارات مهمة.  

 

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وكان مرتضى منصور، أعلن رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى أن النادي الذي أحبه ينهار، ولذلك قررت الرحيل”. 

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ  104 ملايين جنيه”.

وتابع: “من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس”.

وأضاف موجهًا رسالته لـممدوح عباس: "أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".

 

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.

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مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال: “الزمالك موقوف قيده بسبب  نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج”.

 

مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثا عن كهربا: “لن أترك دولارا واحدا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

 

وأشار إلى أن غدا هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرا.

 

مرتضى منصور يعاتب شيكابالا

وتابع:" كنت أريد من شيكابالا عندما يتحدث أن يكمل حديثه، ويعلن أن الأزمات التي في النادي بسبب ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة النادي.

 

انتخابات نادي الزمالك 

واختتم مرتضى منصور حديثه بأن الانتخابات سوف تفتح يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة،  قائلًا: من يريد النزول للانتخابات يتقدم.
 

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