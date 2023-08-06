الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

أزمات طاحنة تهدد مشاركة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد (مستند)

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

كرة اليد، أصبح فريق اليد بنادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

ورغم أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن جدول المباريات والتي تنطلق يوم 16 أغسطس بمواجهة الزمالك أمام عين التوتة الجزائري فإنّ الزمالك لم يحجز تذاكر الطيران حتى الآن رغم تبقي أقل من 10 أيام على المباراة وفقا لما أكده مصدر بالقلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن هناك ضائقة مالية كبيرة بنادي الزمالك قد تجبر فريق اليد على عدم السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية يأتي على رأسها تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة في السعودية.

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كما أن هناك أزمة أخرى تضرب الزمالك وهي أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم 27 يوليو الماضي بمنع فريق اليد من المشاركة في أي بطولة خارجية بموسم 2023 / 2024، إلا في حالة سداد مستحقات ماثيو جارلدا مدرب فريق كرة اليد السابق بالزمالك  قبل يوم الخميس المقبل.

ووفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك أن منذ إرسال اتحاد اليد الخطاب التالي لنادي الزمالك، لم يقم مسئولي الأبيض بسداد مستحقات ماثيو جارلدا بسبب الأزمة المالية.

لا يتوفر وصف.

 

 وكان الاتحاد العربي لكرة اليد، أعلن عن جدول مباريات الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الأربعاء 16 أغسطس

الزمالك × عين التوتة الجزائري

الخميس 17 أغسطس

الزمالك × العربي الكويتي

الجمعة 18 أغسطس

الزمالك × مضر السعودي

الإثنين 21 أغسطس

الزمالك × الشعلة اليمني 

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.

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