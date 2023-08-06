الأحد 06 أغسطس 2023
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إقبال على معامل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة الإسكندرية (بث مباشر)

جامعة الإسكندرية،فيتو
جامعة الإسكندرية،فيتو

شهدت المعامل الإلكترونية الثمانية، لتنسيق طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية العامة 2023، فى جامعة الاسكندرية، إقبالا  اليوم الأحد.

 

وسيطر التواجد الأسرى على مظاهر التنسيق واختيارات الطلاب فى المرحلة الأولى، حيث اصطحب الطلاب ذويهم أثناء تسجيل الرغبات لمساعدتهم فى اختيار الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها وفقا للمجموع.

 

ورصدت فيتو فعاليات اليوم الثانى لتنسيق المرحلة الأولى فى كلية التربية بجامعة الاسكندرية، حيث تحتضن احد المعامل الالكترونية لتنسيق المرحلة الاولى، حيث جاءت معظم الاختيارات لكليات المجموعة الطبية والعلمية فى اليوم الثانى.

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وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تخصيص 8 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم، وجرى تخصيصها فى كليات "الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبي، علوم محرم بك  ،الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة".

وأوضح أن المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتبارًا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحًا أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

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