خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة علي طالب قتل آخر داخل محل بلاي استيشن بالوراق

كشف عبدالعزيز سالم دكتور القانون الجنائي عن العقوبة المتوقع تطبيقها علي الطالب المتهم بقتل طالب آخر داخل سايبر في الوراق، بسبب خلافات علي فلاشة.

وأوضح دكتور القانون الجنائى: أن الجريمة هنا مشاجرة لحظية لم يتوافر بها سبق الإصرار والترصد، موضحا أن توصيف الجريمة ضرب أفضى للموت وفق المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات، والتي تنص علي أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

وأضاف: سيتم إحالة القضية في النيابة العامة وفق المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات، كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، متابعا: لم تصل العقوبة للإعدام لأن المتهم لم يبلغ السن القانوني.

واستكمل قائلا: هنا من حق دفاع المتهم المطالبة بتعديل القيد والوصف، لكون القضية جريمة ضرب أفضى للموت، لأنها مشاجرة لحظية بين طفلين، ولم يتوافر عنصري سبق الإصرار والترصد، منوها المتهم "طالب" سيتم الحكم عليه بالحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدة ٣ سنوات.

وأوضح أن الحكم يتم بناء علي تقرير الطب النفسي والاجتماعي وفق قانون الطفل لكون المتهم طفل لم يتعد ١٨ عاما، بدراسة الظروف النفسية والاجتماعية للمتهم، ويصدر الحكم بناءًا عليها.

واشار "عبدالعزيز" إلى أن المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هي محكمة الطفل، إذا كان المتهم لم يبلغ ١٨ عام وقت ارتكاب الجريمة، وفق المادة ١١١ و١١٢ من قانون الطفل، والتي تنص على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف>

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

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طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.



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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.