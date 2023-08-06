الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل مناظرة جثة طالب ثانوي قتل على يد صديقه داخل سايبر بالوراق

مناظرة جثة طالب،
مناظرة جثة طالب، فيتو

كشفت مناظرة جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، أن الجثة لشخص يبلغ من العمر ١٦ عاما، مصابة بطعنة نافذة في الصدر بأداة حادة "سكينة"، أدت إلي إصابته بتهتك في الرئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، تسببت في وفاته في الحال.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات المراقبة بمحيط سايبر بالوراق قتل بداخله طالب علي يد آخر، بسبب خلافات علي فلاشة وإعداد تقرير مفصل بما ورد فيها، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

Advertisements

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب،  داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

اقرا ايضا: شهود عيان يكشفون تفاصيل حادث طعن طالب لصديقه داخل سايبر

طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة مناظرة جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه الوراق طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

مواد متعلقة

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بمحيط سايبر قتل بداخله طالب في الوراق

شهود عيان يكشفون تفاصيل حادث طعن طالب لصديقه داخل سايبر

اعترافات طالب طعن صديقه بسكين داخل سايبر بسبب خلافات على فلاشة

التحفظ على زوجة قتيل بالهرم

التقرير الطبي لشاب عثر على جثته طافية بالنيل في منشأة القناطر

السجن 10 سنوات للمتهم بقتل شخص في البدرشين خلال مشاجرة

استعجال تقرير الطب الشرعي في انتحار شاب بتناول حبة حفظ الغلال بالجيزة

تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المترددين على شاب سقط من شرفته بالجيزة

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية