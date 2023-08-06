تفاصيل مناظرة جثة طالب ثانوي قتل على يد صديقه داخل سايبر بالوراق

كشفت مناظرة جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، أن الجثة لشخص يبلغ من العمر ١٦ عاما، مصابة بطعنة نافذة في الصدر بأداة حادة "سكينة"، أدت إلي إصابته بتهتك في الرئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، تسببت في وفاته في الحال.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات المراقبة بمحيط سايبر بالوراق قتل بداخله طالب علي يد آخر، بسبب خلافات علي فلاشة وإعداد تقرير مفصل بما ورد فيها، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

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وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

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طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.