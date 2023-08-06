الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

حالة الطقس غدًا الاثنين 7 - 8 -2023 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس بمحافظة
حالة الطقس بمحافظة البحيرة،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا  الاثنين طقسا حارا نهارًا، معتدلا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 39 درجة نهارًا  و23 درجة ليلا.

حالة الطقس غدًا الاثنين 
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.
وتكون هناك شبورة مائية صباح الغد حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء
ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

 

الأرصاد  تكشف تأثير مرتفع العروض الوسطى على طقس مصر

ويتخلل فصل الصيف أحيانا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف.
 

و أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى( مرتفع الأزورى ) هى الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة،حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس  فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا  وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

 

تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر
وقالت الأرصاد الجوية أنه حال تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس فنجد ان الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة
يكون سبابها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.
 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

         

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حالة الطقس غدا الإثنين 7-8-2023 في الفيوم

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