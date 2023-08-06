الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسرحية المنفي بالمهرجان القومي

مسرحية المنفي، فيتو
مسرحية المنفي، فيتو

يشارك منتخب جامعة طنطا المسرحي في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك من خلال عرض "المنفي" للمخرج السعيد منسي. 

ويقدم العرض ليلتين ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، وذلك يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس الجاري، على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة. 

 

مسرحية المنفي

والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب فى المنفى‏" كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي، وإخراج السعيد منسي.

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مسرحية المنفي، فيتو 

وكان العرض المسرحي "المنفى" لمنتخب جامعة طنطا قد حصد المركز الأول في العروض المسرحية ضمن مسابقة إبداع للجامعات المصرية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الحادية عشر، وتنافس فيها نحو 130 جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية. 

 

المهرجان القومي للمسرح 


ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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