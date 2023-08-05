فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم، 6 عروض وورشتين وندوتين

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض اليوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، عدد من العروض المسرحية والندوات والورش.

ويعرض اليوم 6 مسرحيا،ت، ويقدم المهرجان ورشتان الأولي في "التمثيل" ويقدمها الفنان أحمد مختار وتستمر حتي الساعة الرابعة، والورشة الثانية هي ورشة "الإخراج " ويقدمها المخرج والفنان شادي سرور.

ندوة التوثيق وال سيرة الذاتية

أما الندوتان فهما بعنوان "التوثيق والسيرة الذاتية" بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان ويشارك في الندوة الفنان حلمي فودة الذي كلف بإلقاء وقراءة بحث الناقد والكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني الذي كتبه قبل الرحيل وكان مقررا تقديمه في الندوة، كما تشارك الناقدة وفاء كمالو، نجوي عانوس، الناقد أحمد هاشم، ويدير الجلسات الدكتور عمرو دوارة رئيس لجنة الندوات والمحاوي الفكرية.

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العروض المسرحية اليوم السبت

أما العروض المسرحية فتبدأ بعرض "القمر لو غاب" للمخرج حسين العشماوي بمسرح السلام الساعة السادسة، وفي نفس التوقيت يعرض بقاعة مسرح الغد العرض المسرحي "سالب واحد" للمخرج عمرو جلال.

وفي الثامنة مساء يعرض علي مسرح السامر عرض "مسافر ليل" للمخرج أحمد علاء، وعلي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية يعرض " موت معلق " للمخرج كريم الريفي.

أما على مسرح نهاد صليحة قيعرض “ثلاثة مقاعد في القطار الأخير” للمخرج مايكل مجدي، وعلي مسرح الهناجر للفنون يعرض "رأس العش" إخراج بدر الأحمدي.

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