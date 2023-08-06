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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الأحد 6-8-2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية الكبرى 

وبلغ سعر زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 60.65 جنيه، زيت خليط عبوة وزن 700 جرام من 41.5 جنيه حتى 45.95 جنيه، زيت قلي عبوة 700 مل بسعر 42.4 جنيه، زيت ذرة وزن 700 مل بسعر 48.95 جنيه، زيت دوار الشمس وزن 800 مل بسعر 59.35 جنيه.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

وسجل  1.6 لتر زيت ذرة بسعر 129.75 جنيه، 2.2 لتر زيت عباد الشمس من 148.45 جنيه حتى 154.95 جنيه، 2.2 لتر زيت ذرة بسعر من 170.45 جنيه حتى 184.95 جنيه، 1.6 لتر زيت عباد الشمس بسعر 117.85 جنيه، 3.5 لتر زيت ذرة بسعر 314.2 جنيه، 1.5 لتر زيت عباد الشمس بسعر من 98.70 جنيه حتى 103.30 جنيه.

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أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح لتر زيت زيتون متجانس عبوة وزن 500 مل بسعر 74.95 جنيه، زيت زيتون بكر بسعر 134.95 جنيه حتى 282.5 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 500 مل بسعر من 144.5 جنيه حتى 190.2 جنيه، لتر زيت زيتون ممتاز بسعر 229.95 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 250 مل بسعر 59.95 جنيه.

 

وتوقع صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، تراجع  أسعار الزيت خلال شهر يونيو الجاري بنسبة لا تقل عن 10%.

 

انخفاض أسعار الزيت بنحو 10% خلال الشهر الجاري

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ «فيتو» أن سعر الزيت انخفض في محلات الجملة بنسبة 10% وعليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الزيت في محلات التجزئة.

 

أسباب انخفاض أسعار الزيت

وأرجع عضو شعبة المواد الغذائية أسباب انخفاض أسعار الزيت إلى زيادة المعروض في الأسواق، خاصة مع طرح زيوت مستوردة من دولة روسيا، إلى جانب حالة الركود التي تعم الأسواق وخاصة السلع الغذائية، مما أجبر الشركات على خفض أسعار المنتجات، إذ يوجد زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه انخفضت الأسعار.

 

الأسر المصرية لا تواجه أي مشكلة مع توافر الزيت التمويني  

وأشار «رسمي» إلى أن المواطنين ليس لديهم مشكلة في أسعار الزيت مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيره من حصة الدعم المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية، ويستطيع المواطنين تغطية احتياجاته من بعض السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها الزيت بنسبة 75% على البطاقة التموينية، أي أن الأسرة المصرية كحد أقصى ستحتاج إلى شراء 25% من احتياجاتها من الزيت من السوق الحر، وهذا لن يسبب عجزًا أو مشكلة للمواطنين.

أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

الحكومة نجحت في توفير الزيت دون نقص خلال الأزمات العالمية

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن سلعة الزيت من السلع التي نعتمد على سد احتياجاتنا منها عن طريق استيراد نحو 90% منها، وعليه تأثرث أسعاره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعليه قفزت أسعار الزيت في الفترات السابقة مثل باقي السلع الغذائية الأخرى، ولكن الدولة المصرية حريصة على تدبير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، التي منها الزيت، ونجحت الحكومة في توفير السلع الغذائية كافة دون نقص بالرغم من الأزمات العالمية المتجددة.

 

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