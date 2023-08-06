مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان (فيديو)
أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، بمقتل 15 شخصا على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان في باكستان.
وذكرت مصادر محلية أن حادث القطار خلف أيضا إصابة نحو 40 شخصا.
وكشفت أن القطار كان متوجها إلى مدينة روالبندي الباكستانية، قبل أن تخرج 10 عربات عن القضبان بالقرب من محطة سكك حديدية بين شاهزادبور وناوابشاه.
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