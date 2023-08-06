الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان (فيديو)

جانب من حادث قطار
جانب من حادث قطار باكستان،فيتو

أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، بمقتل 15 شخصا على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان في باكستان.

وذكرت مصادر محلية أن حادث القطار خلف أيضا إصابة نحو 40 شخصا.

وكشفت أن القطار كان متوجها إلى مدينة روالبندي الباكستانية، قبل أن تخرج 10 عربات عن القضبان بالقرب من محطة سكك حديدية بين شاهزادبور وناوابشاه.

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باكستان حادث القطار خروج قطار عن القضبان سكك حديدية

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