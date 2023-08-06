مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، بمقتل 15 شخصا على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان في باكستان.

Sad news:

At least 15 people died and over 50 people were injured after 10 bogies of Rawalpindi-bound Hazara Express derailed near Sahara Railway Station, located between Shahzadpur and Nawabshah. pic.twitter.com/PKH29cEMB1 — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) August 6, 2023

وذكرت مصادر محلية أن حادث القطار خلف أيضا إصابة نحو 40 شخصا.

وكشفت أن القطار كان متوجها إلى مدينة روالبندي الباكستانية، قبل أن تخرج 10 عربات عن القضبان بالقرب من محطة سكك حديدية بين شاهزادبور وناوابشاه.

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