توابع زلزال الأهلي.. الطبيب النفسي يقترب من اللحاق بسيد عبد الحفيظ.. مصدر يكشف مصير سامي قمصان ويانكون.. وكواليس جديدة في رحيل أبو عبلة

ما زال الوضع يزداد اشتعالا داخل النادي الأهلي بعد القرارات المفاجئة التي اصدرها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب مؤخرا وايضا القرارات المنتظرة خلال الساعات القادمة.

وشهدت الساعات الماضية توابع لقارا رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وايضا أسباب رحيله وسبقه طبيب الفريق أحمد أو عبلة واقتراب رحيل الطبيب النفسي للفريق الأحمر.

4 مشاهد وضعت طبيب الأهلي النفسي على بوابة الرحيل عن منصبه

اقترب أحمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي من مغادرة منصبه داخل الجهاز الفني وفقا لتوصية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي والتي رأت عدم جدوى استمرار الطبيب النفسي والبحث عن بديل له أو إلغاء المنصب من جديد والعودة للعمل دون وجود مؤهل نفسي.

Advertisements

مصادر داخل الأهلي أكدت أن هناك خمس أزمات داخل الفريق أثبتت عدم جدوى استمرار أبو الوفا في منصبه نستعرضها في السطور التالية.

الأزمة الأولى كان بطلها حسين الشحات الذي ظهر بشكل عصبي للغاية في مباريات الأهلي الأخيرة واختتم الأزمة بصفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين في الأزمة الشهيرة حيث ظهر لاعب الأهلي وهو يعاني من ضغوط نفسية كبيرة وقام بالتعدي علي لاعب بيراميدز نتيجة رواسب أزمة الثنائي السابقة في مباراة السوبر المحلي في الإمارات وهنا لم يتدخل طبيب الأهلي النفسي لتأهيل اللاعب قبل مباراة الفريقين.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الذي دخل في أزمة مع الجماهير غير منصات السوشيال ميديا ووضح معاناته من أزمة نفسية طاحنة بسبب الانتقادات التي تعرض لها علي مدار الموسم الحالي.

اللاعب الثالث هو محمد عبد المنعم الذي دخل في أزمات بالجملة هذا الموسم سواء مع منافسين او زملائه بالفريق حيث اشتبك لفظيا مع علي معلول ومحمد هاني ومحمد الشناوي أيضا وهو ما يعكس غياب دور الطبيب النفسي أيضا.

أزمة رابعة كان بطلها محمد شريف الذي فقد الثقة في نفسه تماما طوال الشهور الماضية وغاب عن التهديف وتأكد الجميع من حاجته إلى الإعداد النفسي من أجل استعادة بريقه وهو ما فشل فيه أيضا المعد النفسي.

سامي قمصان

مصير سامي قمصان في الاهلي

أكد مصدر داخل الأهلي أن سامي قمصان مدرب الأهلي مستمر في منصبه الموسم القادم ولا توجد نية لرحيله كما تردد.

وأضاف: قمصان يحظى بثقة مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكرة ويعد كادر تدريبي متميز للمستقبل ولا توجد نية لرحيله.

موقف يانكون من الاستمرار في الأهلي الموسم القادم

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استمرار البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي في منصبه الموسم القادم وعدم رحيله.

وعلمت فيتو أن يانكون مستمر في عمله الموسم الجديد ولن يرحل كما حدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق وأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له.

سيد عبد الحفيظ وكولر

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس جديدة في قرار إقالة أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي من منصبه مؤكدة أن كولر طلب هذا الأمر في منتصف الموسم ولكن تم تأجيل القرار إلى نهاية الموسم الكروي.

وأضافت: كولر اشتكى من عدم نجاح طبيب الأهلي في تحديد مواعيد عودة اللاعبين للتدريبات بدقة بالإضافة إلى تشخيص بعض الحالات بشكل غير دقيق أثر على توقيت عودة أكثر من لاعب إلى التدريبات وإعلان جاهزيته.

وقالت المصادر: كان هناك اتهام آخر بتسريب أخبار الفريق وتحديدا فيما يتعلق بالإصابات وأخبار الفريق الطبية بشكل أغضب كولر الذي يرفض أن تكون معلومات للفريق ولاعبيه وتحديدا الطبية على المشاع في وسائل الإعلام حيث كانت بعض التقارير الطبية الدقيقة ونتائج الإشاعات التي يخضع لها اللاعبين أمام وسائل الإعلام بشكل غير رسمي.

وذكرت مصادر داخل إدارة النادي الأهلي أيضا إن أبو عبلة لم يكن على علاقة جيدة مع عدد ليس بقليل من لاعبي الفريق وتحديدا أصدقاء الإصابات العضلية المتكررة الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينه وكولر بعد شكوى أكثر من لاعب.

رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

اسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

واستنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمديرا للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف وأخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

احمد ابو عبلة

وجهة سيد عبد الحفيظ القادمة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة وغير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عدد من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم فوزي "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".

لماذا رفض سيد عبد الحفيظ العمل بشركة الكرة بالأهلي

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة وضعوا شرطا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل انضمامه إلى العمل بشركة الكرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وأضافت: الخطيب ولجنة التخطيط اشترطا تفرغ عبد الحفيظ للعمل في شركة الكرة فقط وعدم الانضمام إلى قناة فضائية خاصة وأن عبد الحفيظ يمتلك عرضا مغريا من أحد القنوات الخاصة.

وأوضحت أن هناك اتجاها داخل الأهلي من أجل منح عبد الحفيظ فرصة تقديم برنامج في قناة الأهلي بجانب عمله في شركة الكرة من أجل ترضيته بعد قرار توجيه الشكر له.

وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن رفضه تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي ورفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وأضاف "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".

قرار توجيه الشكر لـ عبد الحفيظ جاهز من شهر مارس

وكشف أحمد فوزي عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي"مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ والبداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ ان يكون هذا الأمر بمثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة"

وواصل فوزي "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي إخطاره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".

هل يرحل طاهر محمد طاهر عن الأهلي؟

وكشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في ميركاتو الصيف الجاري مؤكدا أن هناك استقرار نهائي علي استمرار اللاعب الموسم القادم.

أضاف: كولر قرر استمرار طاهر محمد طاهر الموسم القادم وعدم رحيله ومنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه بشكل أقوى.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر كان مرشح للخروج معارا ولكن تم الاستقرار علي منحه فرصة جديدة الموسم القادم.

النمسا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي للموسم الجديد

واقترب مسئولو الأهلي من الاستقرار على ملامح معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث تبقى النمسا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الصيفي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.

كولر يطير إلى سويسرا

وغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موقف المصابين بالأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن موقف المصابين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الالتحاق بمعسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وقال شوبير إن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل وسوف يكون جاهزا لبدء معسكر المارد الأحمر استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: أكرم توفيق جاهز للمشاركة مع الفريق بداية من منافسات الموسم القادم ولكن كريم فؤاد سوف يكون جاهزا للمشاركة في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص الثنائي خالد عبد الفتاح ومحمود متولى فالاول لايزال أمامه شهرين والثانى يحتاج إلى ثلاثة أسابيع حتى يصبح جاهز للمشاركة مع الفريق.