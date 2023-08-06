الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

شوشة يزور مدير الإدارة التعليمية في نخل فى مستشفي العريش العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور مدير إدارة نخل التعليمية

زار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  عز عزازي، مدير إدارة نخل التعليمية أثناء تلقيه العلاج في مستشفي العريش العام أثر أصابه في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء. 

 

شوشة يزور مدير الإدارة التعليمية في نخل فى مستشفي العريش العام


كما قام المحافظ بزيارة أشرف أبو شعيرة شقيق عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ ورفح ابراهيم ابو شعيره، أثناء تلقيه العلاج في المستشفي، بعد تعرضه لوعكه صحية.


ولم يتمكن المحافظ من زيارة سالم عبد المحسن سالم، سائق بإدارة نخل التعليمية، لوجوده في قسم العناية المركزة.

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ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين، متمنيا سرعة وتمام الشفاء العاجل لهم.

 


وكان مدير الإدارة التعليمية في نخل وسائقه قد تعرضا لحادث تصادم بين السيارة التي يستقلونها وسيارة نقل أثناء سيرهما على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، فيما تم نقل شقيق عضو مجلس النواب بالشيخ زويد الي المستشفي بعد تعرضه لوعكه صحية.

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