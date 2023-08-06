الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء بالعمل أون لاين

متابعة قرار مجلس
متابعة قرار مجلس الوزراء بالعمل اون لاين، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدء سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن عمل الموظفين من المنزل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أغسطس الجاري، الذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية.

توجيهات بالتنفيذ

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ، وجّه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإدارات ديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار، وتجميع العاملين الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد بالمصلحة، داخل إدارة واحدة، ترشيدًا  لاستهلاك الكهرباء، والتأكد من غلق الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

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واشار إلى متابعة الوحدات المحلية، ومجالس المدن، والمديريات الخدمية، للاطمئنان على تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الجمهور فقط، وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن يعمل موظفوها "أونلاين"من المنزل أيام الأحد من كل أسبوع.

ترشيد الاستهلاك

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى توجيهات محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة، مع الالتزام بغلق الإنارة الداخلية بالمباني عقب انتهاء مواعيد العمل، واستمرار تنفيذ خطة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة، مشددًا على مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين، وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة، وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحال التجارية، وإصلاح وصيانة المولدات، وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.

وأضاف، أن وحدة المتابعة الميدانية، تابعت صباح اليوم، مجلس مدينة الفيوم، ومديريات الزراعة، والري، والطب البيطري، والإسكان، والصحة، لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل "أون لاين" وترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيهات محافظ الفيوم بهذا الشأن.

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