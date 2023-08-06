إقبال كثيف على معامل جامعة الفيوم في اليوم الثاني لتنسيق الثانوية العامة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة بدأت في استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق منذ السبت، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، من خلال معامل الحاسب الآلي في 5 كليات داخل أسوار الجامعة.

خدمات التنسيق

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلى أنه يتم استقبال الطلاب وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل.

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وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل، حيث تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل، كما يتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا سيادته أن تلك الخدمات مجانية بالكامل.

خريطة المعامل المستخدمة في التنسيق

فيما قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم، اشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي 113 جهاز، بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

المرحلة الأولى

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة؛ حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41 % فأكثر، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61 % فأكثر.

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