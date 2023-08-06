جامعة الفيوم تطلق منصة جديدة لخدمة طلاب المدن الجامعية

قال الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن مركز نظم المعلومات بالجامعة أطلق منصة بعنوان "دارك" للمدن الجامعية، في إطار خطة الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تتيح خدماتها للطلاب إلكترونيًا.

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أن المنصة تعمل على ميكنة جميع ما يخص الطالب من خطوات وإجراءات خلال إقامته الكاملة بالمدينة الجامعية بدءًا من التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب القدامى أو الجدد (طلاب وطالبات) ومرورًا بشروط القبول وكافة ما يخص إجراءات التسكين، وكذلك استخراج تصاريح الخروج وكل ما يخص التغذية وكذلك تطبيق جميع اللوائح ومتابعة نظام العمل داخل المدن وانتهاءً بإخلاء طرف الطالب، ويتم التسجيل علي المنصة من خلال الرابط التالي من هنـــا

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تنسيق الثانوية العامة

يذكر أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة بدأت في استقبال طلاب المرحلة الأولي للتنسيق امس السبت، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، من خلال معامل الحاسب الالي في 5 كليات داخل أسوار الجامعة.

خدمات التنسيق

ولفت رئبس جامعة الفيوم، الي أنه يتم استقبال الطلاب وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر المرحلة الأولي حتي يوم الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل، حيث تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الامور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل، كما يتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا سيادته أن تلك الخدمات مجانية بالكامل.

خريطة المعامل المستخدمة في التنسيق

فيما قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم، اشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي 113 جهاز، بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

المرحلة الاولي

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة؛ حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % فأكثر، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41 % فأكثر، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61 % فأكثر.

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