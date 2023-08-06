الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

المحافظ يتابع أنشطة فرع ثقافة الفيوم خلال شهر

من أنشطة فرع ثقافة
من أنشطة فرع ثقافة الفيوم، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنشطة فرع ثقافة الفيوم، خلال شهر يوليو الماضي،  من خلال التقرير الذي عرضته  سماح كامل دياب مدير عام فرع ثقافة الفيوم.

الأنشطة خلال شهر

وقالت مدير عام فرع ثقافة الفيوم، أن الفرع أقام العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر يوليو الماضي، ففي إطار تعزيز الأنشطة المسرحية فى غرس القيم المجتمعية، تم إقامة عرض مسرحي بعنوان "هجوم على كوكب الأرض" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم، في الفترة من 4-9 يوليو، كما دشّن نادي أدب قصر ثقافة الفيوم مسابقة أدبية في شعر العامية، على الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الفيوم، ومن المقرر استمرار المسابقة لحين إعلان النتيجة في شهر سبتمبر القادم.

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 كما نفّذ قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم فعاليات مبادرة "ارسم حلمك" لمدة 4 أيام، وتضمنت ورش حكي للأطفال حول اتخاذ القرار وتحديد الهدف، وورش فنية للرسم والتلوين، وعروض مواهب للأطفال بجمعية الشيخ موسى، كما نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "من أوراق يوليو"، ومجلة حائط، وورشة فنية، وأقام فرع ثقافة الفيوم احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو وآثارها على تاريخ مصر"، وأمسية شعرية، وعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، بنادي قارون الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية أخرى بنادي محافظة الفيوم بمناسبة رأس السنة الهجرية، تضمنت أمسية شعرية، وعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة.

بيوت الثقافة

ولفتت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية على مدى ثلاثة أيام، فعاليات مبادرة "نحو مسرحة المناهج" باستخدام التعلم النشط والألعاب التعليمية، ونفّذ قسم الثقافة العامة بالفرع عددًا من الفعاليات من خلال المواقع الثقافية المختلفة، حيث أقام بالتعاون مع مكتبة الكعابي، فعاليات مبادرة ثقافية بعنوان "نوابغ الثقافة المصرية" تضمنت محاضرة حول رموز الثقافة في مصر "نجيب محفوظ – نبوية موسى"، ومسابقات ثقافية حول هذا الموضوع، كما تم تنظيم ندوة بعنوان "تحولات الأدب بعد ثورة يونيو" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، ونظمت مكتبة مطرطارس احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو.. البناء والآثار"، وورشة فنية لعمل مجلة حائط، ومعرض كتب لأبرز الكتب التي تتناول الثورة.

مكتبة الطفل

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو تضمنت ندوة بعنوان "مكتسبات ثورة يوليو الثقافية"، إلى جانب ورشة فنية، ونفذ بيت ثقافة أبشواي احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة يوليو والتغيرات الاجتماعية بمصر"، وورشة فنية بمناسبة ثورة يوليو، وأقام بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو تضمنت محاضرة بعنوان "23 يوليو.. الثورة التي غيرت مجرى التاريخ"، وورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، إضافة إلى عروض فنية للمواهب في الغناء وإلقاء الشعر.

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