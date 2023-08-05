تموين الفيوم: صرف سلع بقيمة 109 ملايين و400 ألف جنيه لحاملي البطاقات شهريا

قال محمود الخياط رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم طرح كافة السلع التموينية والحرة من خلال 15 فرع جملة و2 فرع تجزئة مميكن و7 أفرع تجزئة اخري منتشرة في محافظة الفيوم.

ضخ السلع على بطاقات التموين

وأضاف الخياط أنه يتم ضخ 3 آلاف طن سكر شهريا لصالح البطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يوجد عجز في اي سلعة تموينية أو استهلاكية يتم طرحها للمواطنين عبر منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

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واشار مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفيوم، إلى أنه يتم شهريا صرف سلع تموينية بقيمة 109 ملايين و400 ألف جنيه لحاملي البطاقات التموينية من خلال فروع التجزئة التابعة للشركة.

أسعار السلع بمنافذ التموين

و أوضح أنه يتم طرح كيلو السكر الحر بسعر 18 جنيها ولتر الزيت 45 جنيها وكيلو الأرز البلدي بسعر 25 جنيها وكيلو اللحوم البرازيلي بسعر 160 جنيها وكيلو الدواجن البرازيلي بسعر 85 جنيها.

رفع أسعار اللحوم بالمجمعات

من ناحية أخرى، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر اللحوم السودانية إلى 220 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بدلًا من 195 جنيهًا، بداية من شهر أغسطس الجاري.

الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلي استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الاسعار في السوق المحلي.

وأكد المصليحي استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين وتأمين المخزونات الاستراتيجية.