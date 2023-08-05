صحة الفيوم تنظم قافلة طبية لأهالي قرية قلمشاة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية، اليوم السبت بقرية قلمشاة التابعة لمركز اكسا، وتستمر القافلة حتى غد الأحد، وتقدم القافلة خدماتها بالمجان لأهل القرية وتوابعها.

وتضم القافلة كل التخصصات الطبية المتاحة، " باطنة واطفال وحميات ونساء وتوليد وأسنان وعيون وعظام بالإضافة إلى التحاليل اللازمة"، وتقدم القافلة خدماتها للمواطنين بالمجان، سواء توقيع الكشف أو الدواء، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات العامة بالمجان ايضا، ضمن خطة الصحة لتوصيل الخدمات أكل مواطن على أرض المحافظة بنفس الكفاءة الموجودة في مدينة الفيوم.

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قوافل التضامن الاجتماعي الطبية

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، اعتادت على التعاون مع مديرية الصحة، وإحدى المؤسسات الخيرية، على تنظيم القوافل الطبية إلى قرى الفيوم، بشكل مستمر، ويشارك فيها مستشفى الفيوم الجامعي، وتستهدف توقع الكشف الطبي علي أبناء القري والنجوع التي لاتصل إليهم الخدمة بشكل لائق.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وتوصيل الخدمة الطبية إلي كل قرية ونجع علي أرض محافظة الفيوم، استمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تخصصات قوافل التضامن

وتشمل دائما قوافل مديرية التضامن، توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم: إن المرضى المستفيدين دائما من القوافل الطبية هم أهالي القي والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية ذات الجودة العالية، إيمانا من وزارة التضامن بتوصيل كافة الخدمات الي كل أبناء المحافظة مهما بعد محل إقامته عن عاصمة المحافظة.

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