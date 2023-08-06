الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع 24 شخصا في حادث سير قرب مدينة دمنات المغربية

المغرب، فيتو
المغرب، فيتو

اعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل مصرع 24 شخصا في حادث سير قرب مدينة دمنات وسط البلاد، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة سكاي نيوز عربية.

وشهدت مدينة الدار البيضاء في المغرب، يوم أمس السبت، ثاني حادثة دهس في أقل من أسبوع، راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر.

وقالت تقارير محلية، نقلا عن مصادر أمنية، إن الضحية في عقدها الثاني دخلت في خلاف حاد مع رجل، كان يركب سيارته، مما جعل الشابة تلقي بنفسها على مقدمة المركبة لمنعه من مغادرة المكان.

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حينها، قام السائق بدهس الشابة وفرّ نحو وجهة مجهولة، تاركا الضحية مدرجة في دمائها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وذكرت المصادر أن المصالح الأمنية، فور علمها بالواقعة، فتحت تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات هذه الجريمة، مع نقل الضحية إلى مستودع الأموات.

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