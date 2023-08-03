جريمة بشعة تهز المغرب، متحرش يدهس شاب ثلاثيني لدفاعه عن فتاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيديو لحادثة بشعة تم خلالها دهس شاب في مرآب أحد المطاعم بالدار البيضاء.



حادث مقتل شاب مغربي تثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وتسبب الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة للـجريمة البشعة في مرآب أحد المطاعم، في إثارة حالة من الغضب في الشارع المغربي

الفيديو من هنــــا



وظهر خلال الفيديو، تعرض الشاب المغربي بدر بولجواهل، لضربة قوية على الرأس، سقط على إثرها على الأرض ولم يكتف المعتدي،بهذه الضربة، بل توجه إلى سيارته وأزال لوحتها لإخفاء هويته، ودهس بولجواهل مرتين ثم هرب مسرعا.

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ولا يزال الشاب الذي نفذ الجريمة البشعة في المغرب، مجهول الهوية ويلقبه المغاربة بولد الفشوش ( أو الولد المدلل).

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب بدر بولجواهل هو مغربي يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في مرحلة الدكتوراة قبل أن يلقى حتفه في هذه الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن سبب المناوشات أن الشاب بدر قام بالدفاع عن فتاة بعدما تحرش بها المعتدي مجهول الهوية.وتحدثت شقيقة الشاب المغربي بدر عن تفاصيل ما حدث، وكيف أن بدر دفع حياته ثمنا لشهامته كما أظهر مقطع فيديو آخر والدته وهي تتحدث باكية عن ألمها الشديد لفراق ابنها الذي لم تكن تتوقع أن تكون نهايته بهذه الطريقة الصعبة على يد متحرش.



وفي السياق ذاته أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب في بيان صادر عنه تعليقا على الحادث، إنه تم توقيف شخص بمدينة العيون، للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي في التسبب في وفاة أحد الأشخاص بعد صدمه بشكل متعمد بواسطة سيارة بمرآب مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدار البيضاء.