الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

نهيلة بنزينة تقود تشكيلة المغرب المتوقعة أمام فرنسا في مونديال السيدات

نهيلة بنزينة، فيتو
نهيلة بنزينة، فيتو

مونديال السيدات، استقر بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات علي الدفع باللاعبة نهيلة بنزينة في التشكيلة الأساسية أمام فرنسا في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس العالم، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وباتت نهيلة بنزينة أول لاعبة في تاريخ مونديال السيدات تشارك مرتدية الحجاب، وذلك في ظهورها الأول بالبطولة ضد كوريا الجنوبية حيث حقق منتخب المغرب أول فوز له أيضا في تاريخ المسابقة 1-0. 

اللاعب نهيلة بنزينة مدافعة منتخب المغرب أصبحت بشكل مفاجئ حديث الساعة، بفضل تألقها في مونديال السيدات، وبعد أن غابت عن مواجهة الافتتاح ضد ألمانيا، عادت لتظهر في تشكيل المدرب الفرنسي رينالد بيدروس، أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا، وأسهمت في تحقيق انتصارين متتاليين.

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وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو قد قابل نهيلة بنزينة ثم أشاد بها عبر حسابه في إنستجرام، ووصف مشاركتها بالحجاب بأنها "إنجاز ذو أهمية كبيرة"، معتبرا النجمة المغربية بذلك رمزا للاندماج.

كأس العالم للسيدات

وتقام كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بالتنظيم المشترك، من 20 يوليو  إلى 20 أغسطس الجاري

وحقق المنتخب النيوزيلندي بهذا انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات بعدما فشل على مدار 15 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة في تحقيق أي فوز.

ويشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدا على أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا عن زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.


وتعد بطولة كأس العالم للسيدات والتي انطلقت هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.
وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية عندما يواجه منتخبها النرويج في استاد إيدن بارك في أوكلاند.

المنتخبات المرشحة لبطولة كأس العالم للسيدات

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الفرق المرشحة لحمل اللقب نظرا لتصدرها تصنيفات الفيفا للمنتخبات النسائية فضلا عن الفوز بالبطولة مرتين آخرهما كانت نسخة فرنسا قبل أربع سنوات.

ورغم ذلك، يواجه الفريق تحديات لا سيما تقاعد أسطورة كرة القدم الأمريكية كارلي لويد فيما منعت الإصابة انضمام أبرز لاعبات المنتخب.

وتعد إنجلترا من بين الفرق المرشحة خاصة عقب الفوز بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها وثاني إنجاز كروي كبير للبلاد بعد فوز منتخب الرجال بمونديال 1966.

ورغم أن لاعبات منتخب انجلترا لن يلعبن أمام الجماهير الإنجليزية كما كانت الحال في البطولة السابقة، إلا أن الثقة تسود اللاعبات.

ورغم النتائج المخيبة للآمال خلال مباريات الاستعداد للبطولة، إلا أن منتخب ألمانيا النسائي  من بين الفرق المرشحة خاصة وأنه كان وصيف بطولة أوروبا العام الماضي حيث خسر المباراة النهائية أمام إنجلترا.

وتضم قائمة المنتخبات المرشحة لنيل اللقب الفريق الإسباني رغم الاضطرابات التي عصفت بالمنتخب العام الماضي عند مطالبة 15 لاعبة برحيل المدرب خورخي فيلدا حيث كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حينه أن اللاعبات أظهرن نية للرحيل عن الفريق بسبب التأثير على "حالتهن العاطفية" و"الصحية" مع بقاء فيلدا في منصب المدير الفني.

مرتدية الحجاب، لاعبة المغرب تدخل تاريخ مونديال السيدات

منتخب المغرب للسيدات يدخل التاريخ ويتأهل للدور ثمن النهائي لكأس العالم

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