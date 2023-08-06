الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

رابطة مصنعى السيارات تكشف أسباب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ

خالد سعد،فيتو
خالد سعد،فيتو

قال  خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة خلال الفترة الحالية من ارتفاع الأسعار  بشكل مبالغ فيه، مع عدم توفير بعض الموديلات الجديدة، لم يشهدها السوق من قبل وذلك بسبب التغير المستمر في سعر العملة، قائلآ:" إن العملة هي المتحكمة الاول فى أسعار السيارات نظرا لان التعاملات تتم بالعملة الاجنبية  بالاضافة الى مصاريف الشحن وغيرها إجراءات ساهمت فى رفع سعر السياره عند دخولها من الموانئ:.

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وأوضح  خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات،، أن هناك بعض  الشركات المسموح بها شراء السيارات المعفاة  من الجمارك هي المرخص لها شراء السيارات من المنطقة الحره، قائلا " إن من يعمل على شراء السيارات من الخارج بالدولار من قبل الشركة ويتم بيعها فى مصر بالدولار  يضر بشكل كبير بالاقتصاد المصري ومن يثبت بشراء السيارات بالدولار يتم تحريك، وفقا للقانون المصري


وتابع  خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن هناك العديد من الحلول للخروج من ازمة ارتفاع الاسعار المستمرة ونقص بعض الموديلات، من خلال جذب المستثمرين داخل السوق المصرى وتوفير كافة سبل الدعم لكي يصبح السوق المصري منافس لكافة دول العالم، بالإضافة الى ذلك، التوسع فى الإنتاج المحلى ورفع من أداء المصانع ومتابعة جودة الإنتاج من كماليات السيارات لكي يتم تصديره الى الخارج ويساهم ذلك أيضا فى توفير العملة.

 

وفى ذات السياق  شهدت أسعار  سيارات رينو تغييرات جديدة فى أسعار سيارتها بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1% مما أدى إلى تغير فى أسعار العديد من السيارات الجديدة داخل السوق المصرى خلال الفترة الحالية.


أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى 


وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار  سيارات رينو داخل السوق المحلى خلال شهر أغسطس الجارى، وتتراوح  قيمة الزيادة ما بين من 94 حتى 180 ألف جنيه.

 


أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى 


وغياب سيارات سانديرو، وستيب واي، وداسترمن قوائم الأسعار الجديد لعدم توفيرها داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية.

ونستعرض فى التقرير التالى أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى بعد الزيادة الجديدة التى لحقت أسعار الشركة خلال شهر أغسطس الجارى 

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