أخبار الأهلي، موعد معسكر الإعداد وتفاصيل رحيل طبيب الأهلي وقرار من الخطيب

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلى، يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانضمام إلي معسكر الأهلي مباشرة في النمسا يوم ٢٨ أغسطس الجاري بدلا من الحضور إلي القاهرة وقيادة التدريبات التي تبدأ يوم ٢٤.

وقال مصدر إن السويسري لم يحسم موقفه بعد حيث قد ينضم إلي المعسكر في النمسا مباشرة أو يعود إلي القاهرة يوم ٢٣اغسطس لقيادة التدريبات في اليوم التالي مباشرة..

حدد مسئولو النادي الأهلي يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدا للسفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد،وبات من المنتظر أن يستمر المعسكر حتي يوم ٦ سبتمبر القادم.

وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

اقترب احمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي من مغادرة منصبه داخل الجهاز الفني وفقا لتوصية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي والتي رات عدم جدوي استمرار الطبيب النفسي والبحث عن بديل له أو إلغاء المنصب من جديد والعودة للعمل دون وجود مؤهل نفسي.

مصادر داخل الأهلي أكدت إن هناك خمس أزمات داخل الفريق اثبتت عدم جدوي استمرار أبو الوفا في منصبه نستعرضها في السطور التالية..

الأزمة الاولي كان بطلها حسين الشحات الذي ظهر بشكل عصبي للغاية في مباريات الأهلي الأخيرة واختتم الأزمة بصفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين في الأزمة الشهيرة حيث ظهر لاعب الأهلي وهو يعاني من ضغوط نفسية كبيرة وقام بالتعدي علي لاعب بيراميدز نتيجة رواسب أزمة الثنائي السابقة في مباراة السوبر المحلي في الإمارات وهنا لم يتدخل طبيب الأهلي النفسي لتاهيل اللاعب قبل مباراة الفريقين.

احمد عبد القادر لاعب الأهلي الذي دخل في أزمة مع الجماهير غير منصات السوشيال ميديا ووضح معاناته من أزمة نفسية طاحنة بسبب الانتقادات التي تعرض لها علي مدار الموسم الحالي.

اللاعب الثالث هو محمد عبد المنعم الذي دخل في أزمات بالجملة هذا الموسم سواء مع منافسين او زملائه بالفريق حيث اشتبك لفظيا مع علي معلول ومحمد هاني ومحمد الشناوي أيضا وهو ما يعكس غياب دور الطبيب النفسي أيضا.

أزمة رابعة كان بطلها محمد شريف الذي فقد الثقة في نفسه تماما طوال الشهور الماضية وغاب عن التهديف وتأكد الجميع من حاجته إلي الإعداد النفسي من أجل أستعادة بريقه وهو ما فشل فيه أيضا المعد النفسي.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس جديدة في قرار إقالة احمد أبو عبلة طبيب الأهلي من منصبه مؤكدة إن كولر طلب هذا الأمر في منتصف الموسم ولكن تم تأجيل القرار إلي نهاية الموسم الكروي.

أضافت: كولر اشتكي من عدم نجاح طبيب الأهلي في تحديد مواعيد عودة اللاعبين للتدريبات بدقة بالإضافة إلي تشخيص بعض الحالات بشكل غير دقيق اثر علي توقيت عودة أكثر من لاعب إلي التدريبات واعلان جاهزيته.

واوضحت: كان هناك اتهام آخر بتسريب أخبار الفريق وتحديدا فيما يتعلق بالإصابات واخبار الفريق الطبية بشكل اغضب كولر الذي يرفض إن تكون معلومات للفريق ولاعبيه وتحديدا الطبية علي المشاع في وسائل الإعلام حيث كانت بعض التقارير الطبية الدقيقة ونتائج الاشعات التي يخضع لها اللاعبين أمام وسائل الإعلام بشكل غير رسمي .

وذكرت مصادر داخل إدارة النادي الأهلي أيضا إن أبو عبلة لم يكن علي علاقة جيدة مع عدد ليس بقليل من لاعبي الفريق وتحديدا أصدقاء الإصابات العضلية المتكررة الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينه وكولر بعد شكوي أكثر من لاعب.

يدرس النادي الأهلي تأجيل صفقة التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري إلي يناير القادم بسبب تمسك ناديه باللاعب.

وعلمت فيتو ان هناك محاولات لاقناع كولر بتأجيل صفقة جوستافو سوزا مهاجم جونبوك إلي يناير للتعاقد معه في صفقة انتقال حر خاصة وأن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي في ديسمبر القادم.

قالت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر علي حضور مران الأهلي الأول في فترة الإعداد برفقة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تدعيم خالد بيبو مدير الكرة الجديد في منصبه بعد رحيله سيد عبد الحفيظ عقب توجيه الشكر له.

أضافت: الخطيب وغالي سيقومان بتدعيم خالد بيبو في أول مران يتواجد به مع الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي استمرار البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي في منصبه الموسم القادم وعدم رحيله.

وعلمت فيتو ان يانكون مستمر في عمله الموسم الجديد ولن يرحل كما حدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق وأحمد أبو عبلة الذي تم توجيه الشكر له.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في ميركاتو الصيف الجاري مؤكدا أن هناك استقرار نهائي علي استمرار اللاعب الموسم القادم.

اضاف: كولر قرر استمرار طاهر محمد طاهر الموسم القادم وعدم رحيله ومنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه بشكل اقوي.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر كان مرشح للخروج معارا ولكن تم الاستقرار علي منحه فرصة جديدة الموسم القادم.

قال مصدر داخل الأهلي أن سامي قمصان مدرب الأهلي مستمر في منصبه الموسم القادم ولا توجد نية لرحيله كما تردد.

أضاف: قمصان يحظي بثقة مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكرة ويعد كادر تدريبي متميز للمستقبل ولا توجد نية لرحيله.

اقترب مسئولو الأهلي من الاستقرار علي ملامح معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث تبقي النمسا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الصيفي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.

خالد بيبو يتسلم تقرير الأجانب

على جانب آخر حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو مع الجهاز الإداري الوقوف علي مواعيد انتظام اللاعبين الاجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.

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وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلى

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دورى ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.