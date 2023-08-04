مسلسل أزمات أحمد عبد القادر عرض مستمر في الأهلي

الأهلى، يواصل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسلسل الخروج عن النص وذلك بعد هجومه على جماهير القلعه الحمراء عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد عبد القادر عبر صفحته الرسمية: جمهور الأهلي أكبر منك يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقو ربنا فيه.

وأضاف: جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب إزاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف وألفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الأهلي بأي شيء.

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وقال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينوا ده مبعملوش والإجازة يا أنا يا صفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذرة ثقة وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعة على طول بس أنا اللي هنزله صباح الفل.

أزمة أحمد عبد القادر مع كولر بعد مباراة الهلال السوداني

وقام أحمد عبد القادر بدفع مدربه السويسري مارسيل كولر عقب نهاية مباراة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا وحاول كولر جذب أحمد عبد القادر من الخلف لكي يسلم عليه فضرب اللاعب يد المدير الفني وواصل طريقه في تصرف غير لائق من اللاعب الدولي صاحب الـ 24 عاما.

وتحلى مارسيل كولر بالعقلانية ولم يتحدث عن هذه الأزمة خلال المؤتمر الصحفي وحرص على الإشادة باللاعبين ودافع عن الجميع مؤكدا أن كل العناصر قدمت مباراة جيدة وحققت المطلوب.

وقام أحمد عبد القادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعتذار الى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عما بدر منه تجاه المدرب السويسري بعدما رفض مصافحته عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرًا إلى ما بدر منه تجاه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما تجاهل مصافحته عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

عبد القادر يهاجم جماهير الأهلى بعد انتهاء الدورى

وأشعل أحمد عبد القادر غضب جماهير القلعة الحمراء، بعد تغريدة مثيرة له، بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

وقال عبد القادر عبر حسابه على "إنستجرام": الحمد لله انتهينا من موسم صعب أشكر كل من دعمني وخاصة الفترة الأخيرة".

وتابع: “معدن الجمهور الحقيقي يظهر وقت الأزمات، أشكر اللي تجاوز في حقي بالأب والأم.. القادم أفضل ومن نصيبنا إن شاء الله”.

وانتقدت جماهير الأهلي حديث عبد القادر، قبل أن يعدل اللاعب التغريدة، ويحذف عبارة "لا تستحق الانتماء لجماهير الأهلي، لكنه لم يحذف الكلمة غير اللائقة.

هروب أحمد عبد القادر من الأهلى الى الدوري التشيكي

وقام أحمد عبد القادر بالهروب من النادى الأهلى إلى نادي لسبارتاك براجا في الدوري التشيكي في عام 2010 دون الحصول على إذن من النادي ويتم العفو عنه ويعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.