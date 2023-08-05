حقيقة نفوق الأسماك بشكل جماعي في منطقة المكس بالإسكندرية (صور)

كشف صيادو المكس بمحافظة الإسكندرية، حقيقة ما تداوله بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بـ نفوق عدد كبير من الأسماك بمنطقة الميناء البحرية.

وقال علاء محمد، صياد من منطقة المكس: إن نفوق عدد كبير من الأسماك كان بسبب قيام أحد مراكب الصيد باصطياد عدد كبير، وأثناء جمع الشبك تفاجئ الصيادون بأن أعداد الأسماك الكبيرة داخل الشبكة، تقوم بسحبهم ناحية الميناء البحري.

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الأسماك النافقة

المكس اليوم

وتابع أن مركب الصيد استعان بمركب آخر لجرهم حتى لا يدخلوا الميناء البحرية، وكانوا اقتربوا منها وهي منطقة بها سفن غارقة وحديد، وأثناء قيام المركب الآخر بسحبها انقطعت الشبكة، وتسببت ذلك في هروب ونفوق عدد كبير من الاسماك، وقامتا المركبان بجمع حوالي ٢٠٠ طاولة، فيما نفق عدد أكبر وهو ما تظهره الصور من وجود أسماك مقسومة لنصفين وآخرى مقطوعة، مؤكدا أن هذا ما حدث وصيادوا المكس يعلمون هذا جيدا، واللجان التي نزلت للمعاينة على الطبيعه قيل لهم هذا.

استخدام الكهرباء في الصيد

ونفي فرج أنس، أحد الصيادين بالمكس، ما تم تداوله من استخدام الصيد الجائر بالكهرباء في البحر، مؤكدا أن هذا لا يصلح في البحر المفتوح ونحن لا نقوم بهذا وهناك رقابة للصيد والصيادين، كما ان السمك النافق جرى جمعه من الجهات المعنية لأخذ عينات منه ودفن الباقي لأنه لم يعد يصلح للأكل.

معهد علوم البحار

وأوضح المعهد القومي لعلوم البحار أن صور الأسماك النافقة كانت في منطقة المكس بالميناء البحرية وليس في محطة بحوث المكس التابعة للمعهد، ورجحت أن سبب النفوق هو ارتفاع درجات الحرارة ونقص الاكسجين، وبالتالي زيادة الامونيا السامة، مع ظهور بكتيريا ضارة تظهر في ذلك الوقت من العام، وهذه ظاهرة طبيعية وليست نتيجة اى تدخل أو مسببات بشرية.

وأضاف المعهد أن سبب النفوق عادة في المزارع السمكية يكون نتيجة زيادة الأعداد إلى 100 سمكة في المتر المكعب وهذا يتعارض مع ما يذكره العلماء والخبراء في المجال حيث إن الرقم الأمثل يتراوح بين 50 إلى 58 سمكة فقط في المتر المكعب ولتفادي ذلك لابد من استدام البلورات المضخة للاكسجين لزيادة نسبة الاكسجين في المياة ومراعاة الاحتياطات اللازمة للاستزراع السمكى ولابد من حرص المسؤولين عن هذه المزارع باتخاذ هذه الاحتياطات حرصا على الثروة السمكية في مصر.





وقام المعهد القومي بتشكيل فريق بحثي برئاسة د عبير السحرتى، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار وذلك لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد – شعبة البيئة البحرية وسوف يقدم المعهد تقرير وافي عن المسببات بصورة علمية وتقديمها للمسؤولين في اسرع وقت ممكن.

وكانت قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لعدد كبير من الأسماك نافقة، ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب المواطنين نتيجة وجود كميات كبيرة من أسماك البورى تزن الواحدة قرابة 5 كيلو جرامات تطفو على سطح البحر.





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