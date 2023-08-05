السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

تخفيضات تصل إلى 50%، شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية تكشف الأماكن المشاركة في الأوكازيون الصيفي

الاستعداد لبدء الأوكازيون
الاستعداد لبدء الأوكازيون الصيفي، فيتو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الأوكازيون الصيفي يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس الجاري، معلنة الضوابط والشروط للمحلات الراغبة في المشاركة في فعاليات الأوكازيون الصيفي.

فما هي آخر استعدادات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لبدء الأوكازيون الصيفي، وكم تصل نسبة التخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية؟

محلات الأحذية مستعدة لبدء الأوكازيون الصيفي يوم الإثنين المقبل

يقول يحيى أبو حلقة نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معظم محلات الأحذية والمنتجات الجلدية استعدت لبدء الأوكازيون الصيفي في يوم 7 أغسطس الجاري، وبعضها بدأت بالفعل في تقديم الخصومات وتعليق اللافتات الخاصة بالأوكازيون.

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محلات الأحذية والمنتجات الجلدية تشارك في الأوكازيون بتخفيضات تصل إلى 50% 

وأضاف «أبوحلقة»  لـ «فيتو»، أن محلات الأحذية والمنتجات الجلدية استعدت لبدء الأوكازيون الصيفي، بتخفيضات على الأسعار تبدأ من 20 % وتصل إلى 50 %.

جميع المحلات في الشوارع التجارية تشارك في الأكازيون سواء بصفة رسمية أو فعلية

وعن أهم المناطق والشوارع التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، قال نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية إن جميع المحلات في المناطق والشوارع التجارية تشارك في الأوكازيون الصيفي أو الشتوي، حتى لو لم تكن هناك بعض المحلات مشاركة بصفة رسمية، فإنها تكون مشاركة فعليًا بعروض التخفيضات، والاستعداد لاستقبال الزبائن. 

خصومات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، فيتو

المواطنون ينتظرون فترة الأوكازيون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن الأوكازيون يعد فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم من الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة وبنسبة خصم كبيرة، حيث ينتظر المواطنون فترة الأوكازيون لشراء العديد من القطع للاستفادة من العروض وتخفيضات الأسعار.

الأوكازيون الصيفي فرصة للمحلات التجارية لإنعاش حركة المبيعات

 وأضاف أن الأوكازيون الصيفي أيضًا فرصة لأصحاب المحلات لإنعاش حركة المبيعات التي تأثرت خلال السنوات الماضية، حيث تسعى المحلات خلال فترة الأوكازيون إلى جذب الزبائن بتقديم عروض وتخفيضات بخصمات كبيرة أو بعروض على عدد القطع.

عام 2023 الأقل في نسب المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية 

وأوضح نائب رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، أن عام 2023 كانت الأقل في نسب المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية، ومقارنة حتى بالعام الماضي الذي كانت فيه نسب المبيعات مرتفعة عن عام 2023، متمنيًا أن زيادة نسبة المبيعات والإقبال من المواطنين على الاستفادة من عروض الأوكازيون.

استعداد محلات الأحذية لبدء الأوكازيون الصيفي، فيتو

أسباب انخفاض نسبة مبيعات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في 2023

وأرجع «أبو حلقة» أسباب انخفاض نسبة مبيعات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في عام 2023، إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين؛ التي مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصفة تغيرت أولويات الأسرة المصرية، وأصبحت الأولويات منصبة على المأكل والمشرب والمسكن، وتوجيه النفقات إلى احتياجات الأسرة الرئيسية التي منها التعليم، وعليه لم يعد شراء المنتجات الجلدية والأحذية من الأساسيات بل أصبح موسمي على حسب إمكانات الأسرة المادية.

 

المصانع لم تستطع زيادة أسعار المنتجات بنفس نسب ارتفاعات الخامات ومستلزمات الإنتاج 

وأشار «أبوحلقة» إلى أن بالرغم من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، إلا أن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية لم تستطع زيادة الأسعار بنفس نسب ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، بل تحملت جزء كبير من التكلفة حتى تحافظ على الكيان (المصنع) من الإغلاق، والحفاظ على القوى العاملة.

التجار ساهموا بدور في الحفاظ على أسعار تلائم الظروف الاقتصادية  للمواطنين 

وتابع: وأيضًا التجار ساهموا بدور في الحفاظ على أسعار تلائم الظروف الاقتصادية للمواطنين، بتقليل نسب هامش الربح، وهناك تجار لا يحصلون على هامش ربح، قائلًا: «الكل صناع وتجار يد بيد يساهمون في تخفيف العبء عن المواطنين، ويحاولون الحفاظ على اتزان الأسواق وملائمة الأسعار للظروف الاقتصادية للمواطنين، فالكل يقوم بدوره الوطني تجاه بلاده في هذه الظروف».

 

 أسعار الأحذية الرجال في الأسواق قبل خصومات الأوكازيون

وعن أسعار الأحذية الرجالي في الأسواق قبل وبعد خصومات الاوكازيون، أوضح «أبو حلقة» أن الحذاء الرجالي يتراوح من 300 جنيه إلى 1200 جنيه، وذلك قبل احتساب نسبة الخصم في الأوكازيون، وهناك قطع عليها خصومات 20% وأخرى تصاعدية حتى 50%. 

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