تعرف على تفاصيل فيلم "البطة الصفرا" قبل عرضه غدًا

تستقبل دور العرض المصرية فيلم جديد غدًا الأثنين، وهو الفيلم الكوميدي “البطة الصفرا”، الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين، حيث بدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له منذ أيام إستعدادًا لعرضه في السينمات خلال تلك الفترة.

أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

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قصة الفيلم

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

موعد العرض

يقام عرض خاص لفيلم “البطة الصفرا” غدًا الإثنين في أحد سينمات المولات الشهيرة في منطقة 6 أكتوبر، في حين تبدأ السينمات في عرض الفيلم للجمهور في اليوم التالي الموافق الثلاثاء 8 أغسطس.

3 أغاني

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودجة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

والأغاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم إستخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.