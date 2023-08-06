الأحد 06 أغسطس 2023
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تريند

أشرف السعد يطالب بوضع اسمه بين عدد من الإعلاميين، وساويرس: يا حج أنت في حتة لوحدك

رجل الأعمال مهندس
رجل الأعمال مهندس نجيب ساويرس، فيتو

أشرف السعد، داعب رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، أشرف السعد، رجل الأعمال، الذي قال ساخرًا إنه يطالب بأن يحظى اسمه بمرتبة متقدمة مع الإعلاميين الأوائل بعد أحمد موسى مباشرة، وقبل الإعلامي عمرو أديب، ووجه أشرف السعد حديثه الساخر للمهندس نجيب ساويرس.

نجيب ساويرس يداعب أشرف السعد

حديث أشرف السعد الساخر، علق عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس، ووصف المهندس ساويرس أسلوب أشرف السعد بأنه ساخر وأكثر لطفًا، وداعبه قائلًا: "لا يا حج أنت في حتة لوحدك".

كما داعب المهندس نجيب ساويرس، أشرف السعد قائلًا: "لا يا حج أنت في حته لوحدك… واسلوبك الطف وساخر.. التانيين دول هواة.. ميصحش تكون معاهم… يعني اتصور تكون مع الباز افندي… يا اه يا اه".

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أشرف السعد يرد على نجيب ساويرس

وعلق أشرف السعد على مداعبة المهندس نجيب ساويرس فقال: "أشكرك جدا ده بس من لطفك يافندم وعموما شهادة أعتز بها وخلاص مش هلقح كلام عليك تاني هاقولك دوغري طالما أنت بكل هذا اللطف".

وتابع أشرف السعد تعليقه الذي وجهه للمهندس نجيب ساويرس قائلًا: "وناس كتير كلموني عن رجولتك وأولهم عصام كفافي وناس كتير أنت عارفهم طبعا وحضرت موقف شهم لك مع صديق مشترك اذهلني وادهشني والله العظيم لم أصدق ما فعلته انت معه".

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