حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

نفى مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاته.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ادعت خلال الساعات الماضية وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.



حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وأكد المصدر لـ "فيتو" أن الدكتور عمر هاشم بصحة جيدة، وأن الأنباء الاي يتم تداولها عن وفاته غير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أنه تواجد في إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية من أجل إجراء بعض الفحوصات الدورية.

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الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد توجه في وقت سابق بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.