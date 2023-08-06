قررت وزارة الداخلية أمس السبت، قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بالقاهرة، والإسكندرية، للعام الدراسي (2023-2024)، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي"، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.



ومنحت وزارة الداخلية مزايا لراغبي الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.

مزايا الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

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تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.



يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية

يحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة

الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلي بمعهد معاوني الأمن



الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".



الاستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تقدمها الوزارة

التمتع بالمزايا المطبقة على أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج"

مدة الدراسة سنتين دراسيتين يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية



تناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطي، عدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.