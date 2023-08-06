الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر المتوقع أمام الرجاء المغربي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

البطولة العربية، استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، على الدفع بالثلاثي الهجومي  ساديو ماني وتاليسكا وكريستيانو رونالدو، في مواجهة الرجاء المغربي المرتقبة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرجاء المغربي

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

 

 

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمباراتين حين يلتقي الرجاء مع النصر، والشباب أمام الوحدة.

موعد مباراة النصر ضد الرجاء

ويلتقي النصر السعودي نظيره الرجاء المغربي، اليوم الأحد، في منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”  ضمن مواجهات دور ربع النهائي للبطولة العربية، المقامة في السعودية.

وتنطلق صافرة مباراة النصر والرجاء في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

Advertisements

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي


وتنقل مباراة  النصر السعودي ضد الرجاء المغربي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة  قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للاندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية


القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: – 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

النصر كان تأهل إلي دور الـ 8 كوصيف المجموعة الثالثة، بينما الرجاء تصدر المجموعة الرابعة.

النصر فوزا وحيدا في دور المجموعات على حساب الاتحاد المنستيري التونسي بينما تعادل في مواجهتين أمام الزمالك والشباب السعودي.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق الرجاء 3 انتصارات في مباريات المجموعة وتصدر بالعلامة الكاملة.

 

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

النصر السعودي ضد الرجاء المغربي  6.00 مساءا 

الشباب السعودي ضد الوحدة الاماراتي 9.00 مساءا 

 

 

تأهل الشرطة والهلال

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساءأمس السبت.

الشرطة يفوز علي السد القطري


فاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.


في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز علي اتحاد جدة 


وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

مواجهات نصف نهائي البطولة العربية 


وينتظر فريق الشرطة الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، بينما يلاقي فريق الهلال، الفائز من لقاء الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي.
 

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

آدم شيكابالا يرتدي تيشرت كريستيانو رونالدو بعد استبداله مع والده (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ساديو ماني رونالدو النصر لويس كاسترو تاليسكا

مواد متعلقة

موعد مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي والقناة الناقلة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

آدم شيكابالا يرتدي تيشرت كريستيانو رونالدو بعد استبداله مع والده (صور)

جماهير النصر السعودي تطالب بضم محمد صلاح بعد فشل صفقة امبابي

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية