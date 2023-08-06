اصنعي البلسم بنفسك في البيت بالموز والعسل وزيت الزيتون

اصنعي البلسم بنفسك في البيت، بمكونات كلها طبيعية، لتضمني الترطيب الطبيعي لشعرك، وكذلك ستوفري في الميزانية بشكل كبير، وهناك العديد من المواد الطبيعية الموجودة في مطبخك، يمكنك الاستعانة بها في عمل البلسم بنفسك في البيت.

بلسم من صنع يديك

وتقدم لكي خبيرة التجميل الهندية "ارميشا"، طريقة عمل البلسم بنفسك في البيت، بأكثر مكون طبيعي.

بلسم الموز للشعر

خذي موزة كبيرة ناضجة، 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون صافي، 2 ملعقة كبيرة جلسرين نباتي نقي و2 ملعقة كبيرة عسل.

ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي هذا البلسم على شعرك واتركيه لمدة 30-45 دقيقة تحت البونيه.

اشطفي بعد ذلك شعرك جيدًا بالماء فقط، ثم اغسليه بشامبو معتدل. يحسن هذا البلسم من قابلية تصفيف الشعر ويمنحك فوائد الترطيب.

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بلسم العسل

خذي نصف كوب من العسل وكوب ونصف من الماء ونصف كوب من حليب جوز الهند العضوي وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر.

امزجي المكونات جيدًا في محضر الطعام أو الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

الآن، سخني هذا المزيج قليلًا في قدر (يجب أن يكون الخليط قادرًا على التعامل معه دون حرق أصابعك).

ضعيه على الشعر من الجذور إلى الأطراف ثم غطيه بغطاء بلاستيكي. اشطفيه بالماء الفاتر ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

بلسم في البيت

بلسم مرطب

خذ موزة متوسطة الحجم، بيضة واحدة، 1/2 أفوكادو، 2 ملعقة كبيرة عسل، 3 ملاعق كبيرة من اللبن و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر. ضعي جميع المكونات في الخلاط للحصول على خليط متناسق سلس. ضعي هذا الخليط من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بشامبو مرطب.

ادهن شعرك بهذا البلسم الغني لاستعادة بريقه المفقود.

بلسم الزبادي والمايونيز

خذي بياض بيضة وربع كوب زبادي عضوي وربع كوب مايونيز.

يخفق بياض البيض حتى يصبح رغوي، ثم يضاف الزبادي والمايونيز. دلكي هذا الخليط على شعر مبلل ثم غطي شعرك بغطاء رأس. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف.

استخدميه كعلاج شهري للترطيب العميق للحصول على شعر حريري وسهل التصفيف.

بلسم الأفوكادو العميق

خذ نصف حبة أفوكادو ناضجة ونصف ملعقة صغيرة زيت زيتون و3 قطرات من زيت اللافندر أو إكليل الجبل العطري. ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها جيدًا حتى لا تبقى أي كتل. ضعي العجينة على شعرك مع التركيز على الأطراف. اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل. اشطفيه بالماء الفاتر ثم اغسليه بشامبو مرطب.

بلسم من صنع يديك

بلسم بروتين عميق

خذي بيضة ونصف كوب من خل التفاح وكوب من الزبادي العادي غير المنكه، و5 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (أحد المعطرات مثل الياسمين أو اللافندر سيحدث فرقًا في رائحة هذا الخليط).

اخلطي جميع المكونات جيدًا في وعاء ثم ضعيها على الشعر المبلل.

اتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسل شعرك بشامبو خفيف.

هذا العلاج بالبروتين المرطب اللطيف سيفعل المعجزات للشعر خاصة إذا كنتي ترغبين في زيادة حجم الشعر.