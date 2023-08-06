التفاصيل الكاملة لانطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات.. إعفاء 1500 طالب متفوق من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافى.. ومكتب تنسيق الجامعات يتسلم كشف الحافز الرياضي للمتفوقين

ساعات الحسم، تلك التى ينتظرها طلاب الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة لتحديد مصير الحياة بشكل عام، بعد الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد العليا التى تشرف عليها الوزارة، ولاسيما بعد أن تسلمت وزارة التعليم العالى مكتب تنسيق الجامعات الذى يشرف على توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجارى، والذى سيتولى توزيعهم على الجامعات الحكومية والمعاهد العليا فى مصر.

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إجراءات مكتب التنسيق

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب تنسيق الجامعات على تواصل مع وزارة التربية والتعليم على مدار الساعة لاتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، مشيرا إلى تسليم نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم تميهدا لرفعها على موقع التنسيق كاملة بكافة بيانات الطلاب، كما أن مكتب التنسيق سينتظر حتى إرسال كافة شهادات الثانوية العامة للمدارس حتى يضمن أنها بين أيادى الطلاب وأسرهم تمهيدا لاتخاذ كافة إجراءات التنسيق.

وأضاف المصدر: وبعد تسليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الثانوية، فإن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات انطلقت اليوم ولمدة خمسة أيام، حيث سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة المدرجين ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق على مدار الـ24 ساعة خلال فترة السماح بالتسجيل، حيث يقوم الطلاب بتسجيل 75 رغبة على الموقع، ويحق لهم التعديل حتى آخر يوم فى تنسيق المرحلة.

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

وأشار المصدر إلى أن نتيجة المرحلة الأولى ستعلن منتصف الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، حيث يعلن النتيجة الكاملة لقبول الطلاب بكليات المجموعة الطبية وبعض الكليات الأدبية، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الشباب والرياضية سلمت وزارة التربية والتعليم كشف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضى من طلاب الثانوية العامة من الحاصلين على البطولات الدولية والأفريقية، وتم اعتماد الكشف من وزارة التربية والتعليم، وتم إرساله إلى مكتب تنسيق الجامعات تمهيدا لإضافته على مجموع الثانوية العامة قبل توزيعهم على الجامعات.

وأوضح المصدر أنه سيتم إعفاء الطلاب الـ1500 الأوائل بكل شعبة من شعب الثانوية العامة "العلوم والرياضيات والأدبى"، على الكليات التى يتم اختيارها دون تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى عليهم، كما سيتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

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