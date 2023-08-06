تفعيل منظومة النظافة العامة بالزقازيق في الشرقية

قال المحاسب على الصناديلى إنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة العمل ليل نهار وفي إطار جدية العمل بمنظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية ورئاسة المركز فإنه تم بنطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطة رفع مخلفات القمامة والمخلفات والتراكمات والسافوحة من أمام قرية شوبك بسطة وقرية الطاهرة ودوران أبو الأخضر ودوران الزراعة من الطريق العام الزقازيق أبو حماد من الاتجاهين.

الوحدة المحلية بقرية العصلوجى

وفي والوحدة المحلية بالعصلوجي، تم رفع القمامة من أول كارفور مرور بالفتحات الموجودة بسور السكة الحديد، وأسفل الكوبري العلوي مرورا حتى حدود بردين وكذلك العودة، ويتم نظافة الكوبري العلوي حتى إدارة المرور وأمام مخزن الغاز القديم والجبانة وخلف الوحدة الصحية وسور مركز الشباب، وكذلك رش الطريق والطبانات بالمياه لتهدئة اثارة الاتربة.

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الوحدة المحلية بقرية بيشة قايد

وبالوحدة المحلية ببيشة قايد تم متابعة اعمال النظافه اليوميه امام مساكن كفر الحمام الجديدة، وتم رفع تجمعات القمامة الموجودة علي طريق مشتول القاضي، وبالوحدة المحلية بالنخاس وبحضور يسري راشد نائب رئيس المركز وتحت اشراف المهندس أسامة عبد الرافع ئيس الوحدة المحلية بالنخاس, تم متابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالطريق العام ميت غمر الزقازيق وكذلك النظافه بحرم السكة الحديد بنطاق النخاس بواسطة عمال تحسين البيئة بالوحدة.

الوحدة المحلية بقرية شيبة

كما تم بالوحدة المحلية بقرية شيبة وبتواجد نائب رئيس المركز.تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام وخلف مصنع الزيت وشارع السلام ومجمع المدارس وشارع المنشية، وعلى صعيد آخر وبالمرور والمتابعة على الطريق العام ميت غمر الزقازيق ,تلاحظ وجود عمود كهرباء مائل على الطريق العام,و تم التنسيق مع شبكة كهرباء شيبة وتم استعدال عمود الكهرباء بلودر الوحدة وبحضور مسؤول شبكة الكهرباء وتم إنهاء المشكلة وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين ولخدمة المواطنين

الوحدة المحلية بقرية بردين

واليوم وبنطاق الوحدة المحلية ببردين وبالمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس تم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق, وعلى صعيد آخر تم ري الأشجار المثمرة على جانبى الطريق وتم رى نباتات الزينة لمدخل بوابة بلبيس الزقازيق، وبمشاركة عمال تحسين البيئة تم رفع المخلفات أول مدخل بردين طريق المقابر بردين حتى مصرف عزبة القبلية - والخمسين.

ومن جهة أخرى يتم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة وبنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون، تم التعامل بـ رفع كفاءه طريق كفر جاويش وكفر جبران وجاري العمل بمدخل القرى بالتناوب علي مدار أيام الأسبوع.

متابعة الأجهزة التنفيذية ورفع 13 نقلة للمدفن الصحي

كما تابعت الاجهزة التنفيذية تحت اشراف السيد العسيلى نائب رئيس المركز؛ وحسيني عبد الفتاح مدير إدارة تحسين البيئة العمل بمنظومة النظافة ,؛ وذلك بمتابعة أعمال النظافة العامة في جميع القطاعات بشارع الزراعة - التجنيد حيث تم رفع تراكمات القمامة ومن أمام الصالة المغطاة وايضًا رى النجيلة بحديقة طريق الشوبك وغسيل الارضيات الخاصه بها تأتي هذه الجهود لظهور المدينة دائمًا فى أبهى صوره لها كما تابع ما تم من أعمال بالنقطة الوسيطة بالغار؛حيث تم رفع ١٣نقلة بمعدات رئاسة المركز؛ ونقلهم إلى المدفن الصحى ببلبيس، تأتي هذه الجهود للوقاية من انبعاثات الروائح الكريهة والتلوث الهوائي والاحتراق الذاتي للقمامة ومازالت الأعمال قائمة ومستمرة.