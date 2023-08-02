مبابي، خطة وموعد تقدم ريال مدريد بعرض لضم نجم باريس سان جيرمان

مبابي، كشفت تقارير صحفية موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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رغبة مبابي

وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبا جدا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

واتخذ نادي باريس سان جيرمان خطوة جديدة مفاجئة مع الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق بعد الصراع الدائر لعدم تجديد عقده.

وقام نادي باريس سان جيرمان بإزالة صورة مبابي من الواجهة الرسمية لموقع النادي على الإنترنت.



وتعد هذه الخطوة بمثابة إعلان رحيل كيليان مبابي عن النادي الفرنسي.

وعلى صعيد آخر تحرك نادي برشلونة في محاولة جديدة، من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وزعمت تقارير فرنسية، أن برشلونة اجتمع مع باريس سان جيرمان، لمناقشة الحصول على خدمات مبابي عبر صفقة تبادلية.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على خدمات الثلاثي جافي وعثمان ديمبلي ورافينيا، مقابل التخلي عن مبابي، لكن باريس رفض الفكرة.

وأوضحت التقارير، أن عثمان ديمبلي، علم أنه كان جزءا من عرض برشلونة لضم مبابي، ولذلك قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف لشعوره بالخيانة.



وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرغب الفريق الفرنسي في بيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا في 2024.